Une étude montre que les problèmes de conformité fiscale entravent la croissance du commerce électronique

LONDRES, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une économie d'affaires fragile mais prospère a encouragé les leaders financiers à identifier de nouvelles opportunités de croissance en 2022. Pourtant, selon une étude de Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, plus des trois quarts des professionnels de la finance chevronnés sont préoccupés par les complexités causées par la responsabilité fiscale indirecte et les inefficacités des processus financiers.



L'étude, qui a interrogé 730 décideurs financiers travaillant dans des entreprises vendant des produits et services transfrontaliers, a révélé que 68 % des personnes interrogées considèrent le commerce sans friction comme une priorité stratégique cette année. En conséquence, sept répondants sur dix indiquent que le nombre de territoires avec lesquels leur organisation effectue des transactions a augmenté de manière exponentielle au cours des deux dernières années, nombre d'entre eux tirant parti du commerce électronique pour maximiser la croissance.

Cependant, avec les autorités fiscales du monde entier qui modifient les règles et les réglementations en réponse à l'augmentation des ventes en ligne ainsi qu'à l'adoption de nouvelles technologies, plus de la moitié des entreprises sont affectées par les retards causés par la réalisation de calculs de TVA/taxe sur les ventes et la facturation au point de vente. Cela est suivi de près par le risque de processus fiscaux indirects manuels non viables au fur et à mesure de l'expansion de l'entreprise.

Cela n'est pas surprenant, étant donné que les recherches montrent que les équipes financières et fiscales utilisent souvent plusieurs systèmes pour gérer leurs obligations fiscales indirectes, beaucoup s'appuyant sur des outils natifs dans leur système ERP (51 %) et/ou des processus et feuilles de calcul manuels (41 %). Selon 47 % des répondants, cela pose problème car leurs capacités fiscales indirectes ne sont pas équipées pour répondre aux exigences d'un paysage fiscal en constante évolution.

Peter Boerhof, directeur de la TVA chez Vertex, a déclaré : « L'accélération de la numérisation, associée au boom du commerce électronique a créé des pertubations parfaites pour les entreprises qui cherchent à s'étendre sur de nouveaux marchés. »

Les personnes interrogées identifient les difficultés à enregistrer leurs activités en matière de fiscalité indirecte dans de nouveaux territoires, la capacité de gérer et de facturer des taxes sur la même plateforme technologique et de gérer des taxes indirectes sur les ventes physiques et en ligne dans un seul panier.

Plus de la moitié des responsables financiers interrogés pensent que l'amélioration de la gestion de la fiscalité indirecte aidera leur entreprise à se développer en toute confiance et conviennent que l'automatisation des processus financiers de base favorisera l'évolutivité.

« Avec autant de complexités pour naviguer dans le paysage fiscal actuel, les fonctionnalités de base au sein des systèmes ERP ne suffisent pas pour permettre aux entreprises de gérer efficacement leurs obligations fiscales indirectes aujourd'hui. Le point de vue partagé par les décideurs financiers dans cette étude confirme la nécessité de disposer de la technologie adéquate pour suivre le rythme et maximiser la croissance. »

Téléchargez le rapport complet ici .

À propos de la recherche

La recherche a été menée par Sapio research UK pour le compte de Vertex. 730 décideurs financiers (dirigeants, directeurs et gestionnaires) travaillant dans des entreprises vendant des produits et services transfrontaliers en ligne ont été interviewés, à travers la région EMOA (420), l'Amérique du Nord (250) et l'Amérique du Sud (60). Les répondants ont été identifiés dans un pool d'entreprises B2B et B2C faisant état d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 20 et 400 millions de dollars (soit 14 et 295 millions de livres sterling).

