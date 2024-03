Vertex, Inc. est un fournisseur de solutions technologiques fiscales pour les entreprises. L'entreprise est un fournisseur de solutions pour le calcul, la conformité et l'analyse de la taxe d'État, de la taxe locale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle propose des produits logiciels vendus sous forme de licences et d'abonnements à des logiciels en tant que service (dans le nuage). La société propose également des services de mise en œuvre et de formation en lien avec ses licences logicielles et ses abonnements cloud, l'externalisation des déclarations fiscales et d'autres services liés à la fiscalité. Elle vend à des clients situés dans l'ensemble des États-Unis d'Amérique et dans le monde entier. Elle offre une gamme de solutions, y compris la détermination de l'impôt, la conformité et le reporting, la gestion des données fiscales, la gestion des documents, l'analyse et la connaissance, les intégrations pré-construites, les solutions spécifiques à l'industrie, les services de mise en œuvre et les services gérés. La société propose divers services gérés, notamment la préparation des déclarations d'impôts indirects, l'archivage, le paiement des impôts et la gestion des avis.

Secteur Logiciels