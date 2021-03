Vertex accueille Sal Visca au poste de directeur technologique

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a le plaisir d'accueillir Sal Visca au poste de directeur technologique, avec prise de fonctions immédiate. Il est responsable de diriger la stratégie technologique, l'ingénierie logicielle et la feuille de route de l'innovation de la société afin d'accélérer la croissance.

M. Visca apporte 30 ans d'expertise en matière de technologie et de gestion exécutive, transformant et exploitant des entreprises de logiciels basés sur le cloud à grande échelle. Il est un membre expérimenté du conseil d'administration et conseiller auprès de sociétés publiques et privées dans les secteurs de l'intelligence artificielle (IA), de la cybersécurité et des SaaS. Auparavant, il a occupé le poste de directeur technologique chez Elastic Path Software, où il a dirigé leurs efforts pionniers dans le domaine du « commerce sans tête ». En outre, il a mené les opérations d'architecture, d'ingénierie et de cloud pour adapter la plateforme de commerce multicanal B2C et B2B de la société afin de prendre en charge plus de 60 milliards de volume de transactions en ligne avec des clients tels que Carnival Cruise Lines, Comcast, Intuit et T-Mobile.

« Sal est un visionnaire doté d'une expérience approfondie et éprouvée dans le domaine des applications de commerce, d'informatique décisionnelle et de gestion d'entreprise de nouvelle génération », a déclaré David DeStefano, président-directeur général de Vertex. « Nous avons entrepris de trouver un leader exceptionnel, orienté vers les objectifs – une personne avec ce mélange rare de compétences relationnelles, de savoir-faire technique et d'esprit innovant pour diriger une organisation technologique de pointe – nous avons de la chance d'accueillir Sal au sein de Vertex. »

M. Visca a précédemment occupé des postes de directeur technologique chez Business Objects et Infowave Software. Il a également été vice-président sénior et directeur technologique de SAP Application et BI Platform Group. Chez SAP, il était responsable de la stratégie, de l'orientation de l'architecture centrale et de la gouvernance dans la création de nouveaux produits et de l'innovation à long terme, y compris en aidant à développer HANA, un moteur d'analyse en mémoire révolutionnaire, l'un des produits les plus largement utilisés et à la croissance la plus rapide de la société. Après avoir obtenu une licence en informatique de l'université Western, M. Visca a travaillé pour IBM pendant 12 ans en tant qu'ingénieur logiciel, architecte, puis en tant que cadre de développement des produits d'e-commerce et intergiciels de la société.

« Il s'agit d'une occasion incroyable de contribuer à façonner l'avenir du commerce mondial avec une marque de premier plan et respectée qui est synonyme de confiance et d'innovation. Je suis ravi de diriger la prochaine génération de technologies fiscales, permettant à nos clients d'accélérer la croissance de leurs activités à l'échelle mondiale », a déclaré M. Visca.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

