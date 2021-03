Vertex annonce un partenariat avec BigCommerce en vue de fournir aux détaillants une solution simplifiée de conformité à la taxe de vente

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ :VERX) (« Vertex » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé un partenariat avec BigCommerce, un leader avéré du commerce électronique, afin de générer des ventes et d'utiliser l'automatisation fiscale sur le marché des applications BigCommerce. Le partenariat élargit davantage le réseau des intégrations Vertex reliant les taxes au PRE (planification des ressources de l'entreprise), à l'approvisionnement, à la facturation et aux systèmes de commerce électronique, permettant ainsi aux détaillants de calculer sans difficulté les taxes pour chaque transaction.



BigCommerce est une plateforme cloud de commerce électronique en mode SaaS ouverte qui combine des fonctionnalités d'entreprise avec une architecture ouverte et un vaste écosystème d'applications. L'intégration à Vertex fournira une solution fiable de taxe de vente et à l'utilisation à des milliers de détaillants B2B et B2C présents dans 150 pays et à de nombreuses industries qui utilisent BigCommerce, simplifiant ainsi les calculs, les déclarations et la conformité aux règles.

« La taxe sur les transactions fait partie intégrante du commerce électronique, néanmoins, elle peut être difficile à gérer en raison d'exigences complexes et en constante évolution », a déclaré Chris Jones, directeur des revenus chez Vertex. « Avec la solution fiscale Vertex, les détaillants de BigCommerce ont accès à une technologie puissante pour les calculs et les déclarations, ainsi qu'aux données fiscales les plus récentes, ce qui leur permet de développer leurs activités mondiales en toute confiance. »

En plus de simplifier la conformité aux règles, Vertex relie également les données fiscales à d'autres fonctions commerciales, telles que les achats et la chaîne d'approvisionnement, optimisant de ce fait les ressources et permettant une croissance stratégique.

« Notre partenariat avec Vertex illustre davantage notre engagement à fournir aux commerçants un accès aux technologies de la plus haute qualité qui sont proposées dans l'industrie », a déclaré Russell Klein, directeur commercial de BigCommerce. « Vertex partage notre désir d'aider les commerçants à vendre davantage de produits dans plus de pays et à se développer facilement pour une plus grande réussite. Nous sommes impatients de travailler ensemble afin de soutenir mutuellement nos clients alors que la complexité fiscale ne cesse de s'amplifier dans le monde entier. »

La solution de Vertex en matière de taxe de vente et à l'utilisation simplifie la conformité aux règles fiscales au fur et à mesure que les détaillants ajoutent des fonctions, des emplacements et des canaux. Elle fournit un contenu fiscal continuellement mis à jour dans plus de 19 000 juridictions fiscales dans le monde afin d'assurer des résultats plus précis. Les solutions Vertex se connectent à de nombreux systèmes d'entreprise et fournissent un aperçu cohérent de la fiscalité au sein d'une organisation.

Pour en savoir plus sur le partenariat Vertex et BigCommerce, cliquez ici : http://vrtx.tax/GGhV30rsojf

À propos de BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq : BIGC) est une plateforme de commerce électronique en mode SaaS (software-as-a-service) de premier plan qui permet aux commerçants de toutes tailles de créer, d'innover et de développer leurs activités en ligne. En tant que solution SaaS ouverte de premier plan, BigCommerce fournit aux commerçants des fonctionnalités, une personnalisation et des performances sophistiquées de niveau entreprise, avec simplicité et facilité d'utilisation. Des dizaines de milliers d'entreprises B2B et B2C à travers 150 pays et de nombreuses industries utilisent BigCommerce afin de créer de magnifiques et attrayants magasins en ligne, notamment Ben & Jerry's, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, Sony, Vodafone et Woolrich. Basée à Austin, la société BigCommerce possède des bureaux à San Francisco, Sydney et Londres. Pour tout complément d'informations, consultez le site www.bigcommerce.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook.

BigCommerce® est une marque déposée de BigCommerce Pty. Ltd. Les marques de commerce et de service de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la Société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Tous droits réservés.

Contact auprès de la société :

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

484.595.6142

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Ankit Hira ou Ed Yuen

Solebury Trout pour Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com

610.312.2890