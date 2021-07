Vertex étend son partenariat et lance l'intégration de la plateforme Mirakl Marketplace avec une prise en charge complète de la TVA

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 05 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (ci-après « Vertex », ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé sa nouvelle intégration Vertex® Tax Links destinée à Mirakl, la plateforme SaaS d'entreprise qui alimente plus de 300 places de marché en ligne. En combinant l'intégration existante de la plateforme Mirakl pour les taxes de vente et d'utilisation, Vertex propose désormais des solutions fiscales mondiales de bout en bout pour les clients de Mirakl.



Alors que les nouvelles réglementations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visant les transactions de commerce électronique prendront effet au 1er juillet 2021, cette intégration aidera les entreprises à vendre et fournir à distance des biens au sein de l'Union européenne en leur permettant de calculer la taxe de manière transparente via la solution Vertex® Indirect Tax O Series. La solution Vertex Tax Links destinée à la plateforme Mirakl Marketplace permet aux clients d'automatiser le calcul de la TVA à l'échelle mondiale, en réduisant ainsi les risque d'audits et de pénalités pour cause d'inexactitude des transferts.

Dans l'environnement d'aujourd'hui qui privilégie le numérique, les organisations continuent d'étendre leurs canaux de vente et de générer une croissance rentable en lançant leurs propres places de marché d'entreprise. D'après une étude récente de Mirakl, au cours du dernier trimestre 2020, les places de marché ont progressé de plus de 80 % en glissement annuel, soit plus du double du taux de croissance global du commerce électronique. Toutefois, les modifications apportées à la réglementation de la TVA sur les achats en ligne, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2021 au sein de l'UE, pourraient poser de nouveaux défis en rendant de plus en plus complexes les modifications de taux, de seuils et de transferts pour toutes les entreprises qui réalisent des transactions commerciales dans l'Union.

« Ensemble, Vertex et Mirakl aident les entreprises à lancer et exploiter facilement une place de marché d'entreprise », a déclaré Luca Cassina, vice-président exécutif chargé de la réussite client B2C en région EMEA chez Mirakl. « Grâce à sa technologie innovante, Vertex permet aux clients et vendeurs positionnés sur ses places de marché de se mettre facilement en conformité avec la nouvelle réglementation, afin de continuer à se concentrer sur la création d'une expérience client fluide pour les acheteurs et consommateurs », a-t-il ajouté.

Mirakl permet aux entreprises multinationales B2B et B2C d'inaugurer et déployer rapidement des places de marché. Les marques les plus réputées au monde choisissent Mirakl pour sa solution complète de technologie et d'expertise associée à l'écosystème Mirakl Connect afin de libérer toute la puissance du modèle commercial de la plateforme.Avec cette nouvelle intégration, Vertex rejoint l'écosystème en pleine expansion Mirakl Connect, fournissant aux opérateurs de place de marché travaillant sur Mirakl une solution professionnelle qui couvre la gestion fiscale mondiale, la mise en conformité et la génération de rapports.

« Alors que nos clients communs mettent en œuvre des stratégies omni-canaux pour soutenir l'expansion de leur activité et offrir une expérience client unifiée, les réglementations sur la TVA des transactions transfrontalières génèrent une complexité fiscale accrue. Notre objectif est d'offrir une flexibilité et une évolutivité quelles que soient les modifications apportées aux réglementations et exigences fiscales », a déclaré Chris Jones, directeur des revenus chez Vertex. « Désormais, les clients qui utilisent la plateforme Mirakl Marketplace peuvent se conformer plus facilement aux nouvelles réglementations de l'UE en matière de TVA sur le commerce en ligne et continuer à étendre les activités de leurs places de marché en toute confiance ».

Pour tout complément d'information sur l'intégration de Vertex à Mirakl, veuillez consulter notre site Web .

À propos de Mirakl

Mirakl propose la plateforme SaaS de place de marché d'enterprise la plus évoluée et la première du secteur. Avec Mirakl, les organisations des secteurs B2B et B2C peuvent lancer des places de marché, se déployer et travailler plus rapidement et en toute confiance en dépassant les attentes croissantes de leurs clients. Les plateformes constituent le nouvel avantage concurrentiel dans le commerce électronique, et les marques les plus réputées au monde choisissent Mirakl pour sa solution complète de technologie et d'expertise associée à l'écosystème Mirakl Connect, afin de libérer toute la puissance du modèle commercial de la plateforme. En conséquence, des entreprises comme ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch, l'aéroport de Changi, Darty, The Kroger Co., Leroy-Merlin, Maisons du Monde, Métro et Toyota Material Handling gagnent en rapidité, en envergure et en souplesse pour réussir dans le paysage en pleine évolution du commerce électronique. Pour plus d'informations, consultez le site www.mirakl.com .

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la Société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.



Pour plus d'informations, consultez le site www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Tous droits réservés.Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont publiées à titre d'information uniquement, peuvent changer à tout moment à l'avenir et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. La direction des produits et les informations potentielles de feuille de route ne constituent pas une garantie, ne peuvent pas être intégrées dans un contrat, et ne constituent pas un engagement à fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. Ces informations ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions d'achat, légales ou fiscales. La mise au point, la diffusion et le calendrier de l'ensemble des fonctionnalités ou caractéristiques décrites pour les produits de Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc.Les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act (Loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées) de 1995. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, que Vertex n'a aucune obligation de mettre à jour et qui sont valables uniquement à leur date de publication.

