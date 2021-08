Vertex lance une solution avancée basée sur le cloud pour la conformité en matière de TVA

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la solution cloud de conformité en matière de TVA de Vertex® dotée de fonctionnalités avancées qui s'adaptent à l'évolution de l'environnement fiscal en Europe et dans d'autres pays nécessitant la numérisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les biens et services (GST). La solution centralise et rationalise la conformité à mesure que les entreprises entrent dans de nouveaux territoires et que les déclarations d'impôts indirects se complexifient.



« Alors que la législation sur la TVA complique un environnement économique et réglementaire déjà très complexe, notre solution de nouvelle génération peut aider les entreprises à relever les défis mondiaux en matière de conformité », a déclaré David DeStefano, PDG de Vertex. « Nous sommes un fournisseur technologique de confiance avec une longue expérience d'innovation collaborative avec les clients qui accélère le délai de rentabilité et tire parti de cette approche éprouvée pour introduire une solution cloud pour la TVA qui soutient la transformation numérique de la fiscalité. »

La solution avancée de conformité en matière de TVA comprend des outils intégrés de validation et de qualité des données basés sur des règles personnalisables, ainsi qu'une automatisation des flux de travail qui maximise la précision des données et des retours et minimise le risque de responsabilité. Les retours et les rapports prêts à être signés ont été élargis aux pays d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, et à l'évolution de la législation sur la TVA, y compris le guichet unique, ainsi que les rapports en temps réel.

« Nous apprécions l'approche d'innovation collaborative adoptée par Vertex. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec l'équipe produits de Vertex garantira une solution véritablement orientée client qui permettra aux sociétés multinationales de répondre aux exigences de conformité en matière de TVA, avec des fonctionnalités telles que l'automatisation des flux de travail et la validation des données qui nous aideront à nous développer en toute confiance », a déclaré Marina Jukic, directrice de la fiscalité indirecte chez National Instruments.

Alors que les multinationales sont confrontées à des règles de conformité à la TVA en constante évolution et que les autorités exigent une transparence accrue et des rapports en temps réel, Vertex fournit une solution mondiale unique de bout en bout qui minimise les risques et aide à résoudre les défis liés à la conformité.

Pour tout complément d'information sur la solution cloud de conformité en matière de TVA de Vertex, veuillez consulter notre site Web.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la Société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes sont publiées à titre d'information uniquement, peuvent changer à tout moment à l'avenir et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. La direction des produits et les informations potentielles de feuille de route ne constituent pas une garantie, ne peuvent pas être intégrées dans un contrat, et ne constituent pas un engagement à fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. Ces informations ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions d'achat, légales ou fiscales. Le développement, la sortie et le calendrier de toutes les fonctionnalités ou caractéristiques décrites pour les produits de Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs tels que définis dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, que Vertex n'a aucune obligation de mettre à jour et qui sont valables uniquement à leur date de publication.

Contact auprès de la Société :

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

484.595.6142

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Ankit Hira ou Ed Yuen

Solebury Trout pour Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com

610.312.2890