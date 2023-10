KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions technologiques de fiscalité, a annoncé aujourd'hui la désignation de Chirag Patel au poste de directeur stratégique. À ce poste, il se concentrera sur l'avancement de la stratégie de la Société à travers un marché mondial étendu pour les solutions de technologie fiscale et collaborera étroitement avec l'équipe dirigeante de Vertex pour accélérer la prochaine phase de croissance.



M. Patel rejoint Vertex en quittant Ernst & Young (EY) où il était le chef d'EY Foundry, une unité de corporate venturing responsable de la création de nouvelles entreprises de logiciels sur les marchés pertinents. Avant d'occuper ce poste, M. Patel a co-fondé et joué le rôle de directeur général d'Highnote Foundry, un cabinet de capital-risque et de venture development. Par ailleurs, il a occupé divers postes de direction chez IBM, Merrill Lynch Capital Markets et Oracle Consulting.

« Je me réjouis de débuter cette nouvelle aventure », a déclaré Chirag Patel, direceur stratégique de Vertex. « La désignation d'un directeur stratégique par Vertex représente son engagement à favoriser l'excellence, prioriser l'innovation et s'adapter au paysage dynamique de la technologie fiscale. Alors que les services de fiscalité changeront forcément à l'avenir, les solutions de Vertex se trouveront au premier plan de cette évolution. »

Tout au long de sa carrière, M. Patel s'est établi comme un leader éprouvé ayant réussi à maintes reprises à développer et exécuter des stratégies de croissance tant pour des sociétés figurant parmi les 1 000 plus importantes au monde que des startups. En tant que triple PDG de sociétés de SaaS d'entreprise dans les domaines du numérique de grande consommation, des soins de santé et des services financiers, il apporte avec lui une connaissance, une expertise et un entrepreneuriat des plus riches.

« Nous sommes ravis d'accueillir Chirag au sein de notre équipe », a commenté David DeStefano, PDG de Vertex. « Grâce à ses capacités de leadership et sa grande expérience de l'innovation, nous sommes persuadés qu'il saura aider Vertex à s'adapter à la croissance future et à offrir une valeur soutenue à nos clients, partenaires et actionnaires. »

