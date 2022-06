Vertex remporte le prix Oracle Change Agents Award 2021 dans la catégorie Visionary Award for ERP ISV Partner of the Year

Oracle reconnaît le leadership et l'innovation de Vertex en matière de technologie fiscale pour l'écosystème Oracle

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oracle a annoncé que Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a remporté le prix Oracle Change Agents Partner Award (Partenaire des agents du changement), dans la catégorie Visionary Award for ERP ISV Partner of the Year (Prix visionnaire pour le partenaire ISV d'ERP de l'année) 2021. Ce prix récompense Vertex pour l'excellence de son service qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux essentiels, tels que l'accélération de l'innovation, la conduite de la transformation numérique et l'augmentation de la durabilité à l'aide de ses solutions fiscales.



« Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre innovation technologique et notre leadership dans l'écosystème Oracle », a déclaré Chris Jones, directeur des revenus de Vertex. « Vertex fournit une option transparente à nos clients communs cherchant à stimuler la transformation et à accélérer leur parcours vers le cloud. Ensemble, nous fournissons la performance, l'évolutivité et la sécurité dont nos clients ont besoin pour accélérer leur parcours vers le cloud et stimuler le commerce mondial. »

En collaboration avec Oracle, Vertex continue d'innover dans la façon dont les clients intègrent la technologie fiscale à leurs applications, en lançant l'accélérateur fiscal indirect de Vertex® pour l'Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) . L'accélérateur rationalise l'intégration des solutions fiscales de Vertex ainsi que la configuration de la détermination, des exemptions et des rapports fiscaux. Cela accélère la migration pour les équipes fiscales et financières, aidant à réduire les risques et les coûts associés à la mise en œuvre, tout en améliorant le délai de retour sur investissement.

Avec le lancement de l'accélérateur, Vertex a été le premier fournisseur de technologies fiscales à proposer des solutions fiscales capables de s'intégrer à et/ou d'être hébergées sur l'infrastructure Cloud d'Oracle. En 2021, les clients ont traité une moyenne combinée de plus de 200 millions de transactions par mois pour un total de près de 2 milliards de transactions tirant parti des solutions fiscales Vertex sur OCI. Et ces chiffres continuent de croître alors que de plus en plus de clients font confiance à Vertex et Oracle pour leur fournir les solutions nécessaires pour transformer leurs opérations financières et soutenir la croissance de leurs activités.

Pour tout complément d'information sur les prix Oracle Change Agents Awards, veuillez consulter le site : https://blogs.oracle.com/oraclepartners/post/announcing-the-2021-oracle-change-agents-partner-awards .

À propos de Vertex, Inc

Vertex, Inc. est un fournisseur de premier plan de technologies et de services fiscaux, permettant aux entreprises de toutes tailles de réaliser le plein potentiel stratégique de la fonction fiscale en automatisant et en intégrant les processus fiscaux, tout en tirant parti d'analyses prédictives et avancées des données fiscales. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour tous les principaux systèmes fiscaux, y compris les revenus, les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Pennsylvanie et comptant des bureaux dans le monde entier, Vertex est une société privée qui emploie environ 1 000 professionnels et sert des entreprises à travers le monde.

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme de partenariat d'Oracle conçu pour permettre aux partenaires d'accélérer la transition vers le cloud et de générer de meilleurs résultats commerciaux pour les clients. Le programme OPN permet aux partenaires d'interagir avec Oracle grâce à un ou plusieurs produits alignés sur la manière dont ils interviennent sur le marché : Cloud Build pour les partenaires qui fournissent des produits ou des services basés sur ou intégrés à Oracle Cloud ; Cloud Sell pour les partenaires qui revendent la technologie Oracle Cloud ; Cloud Service pour les partenaires qui mettent en œuvre, déploient et gèrent les services Oracle Cloud ; et la licence et le matériel pour les partenaires qui construisent, entretiennent ou vendent des licences logicielles ou des produits matériels Oracle. Les clients peuvent accélérer leurs objectifs commerciaux avec des partenaires OPN qui sont devenus experts dans une famille de produits ou un service cloud. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur : http://www.oracle.com/partnernetwork

Marques commerciales

Oracle, Java et MySQL sont des marques déposées d'Oracle Corporation.

