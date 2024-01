La FDA américaine approuve la thérapie cellulaire de Vertex pour le traitement d'une maladie du sang

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la thérapie cellulaire de Vertex Pharmaceuticals pour le traitement de la bêta-thalassémie dépendante des transfusions, un type de trouble sanguin chez les patients âgés de 12 ans et plus, a déclaré la société mardi. (Reportage de Mariam Sunny à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)