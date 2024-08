Le National Health Service (NHS) britannique va commencer à déployer une thérapie génique de Vertex Pharmaceuticals et CRISPR Therapeutics pour traiter une maladie sanguine rare, la bêta-thalassémie, a déclaré Vertex dans un communiqué mercredi.

Casgevy, qui doit être administré par l'intermédiaire de centres de traitement autorisés ayant l'expérience de la transplantation de cellules souches, sera mis à la disposition des patients éligibles à partir du 7 août, a indiqué la société.

L'accord entre Vertex et le NHS intervient alors que le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a émis des recommandations positives sur l'utilisation de Casgevy, selon Vertex.

En Angleterre, environ 460 patients atteints de bêta-thalassémie dépendante des transfusions et âgés de 12 ans et plus sont potentiellement éligibles au traitement, qui utilise la technologie de l'édition génétique, a déclaré le NHS dans un communiqué.

Le NHS a indiqué que la thérapie serait fabriquée au Royaume-Uni et qu'elle serait proposée dans sept de ses centres spécialisés.

Le prix de liste au Royaume-Uni pour la thérapie est de 1,65 million de livres (2,09 millions de dollars), a déclaré un porte-parole de Vertex, ajoutant que la société ne peut pas faire de commentaires sur un prix négocié.

En novembre dernier, l'autorité britannique de régulation médicale avait autorisé la thérapie d'édition génétique Casgevy CRISPR pour le traitement de la drépanocytose et d'un autre type de trouble sanguin héréditaire chez les patients âgés de 12 ans et plus.

Le médicament est administré en prélevant des cellules souches de la moelle osseuse du patient et en éditant un gène dans les cellules en laboratoire, les cellules modifiées étant ensuite réinjectées au patient après un traitement de conditionnement pour préparer la moelle osseuse.

(1 dollar = 0,7890 livre)