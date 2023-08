Vertex Pharmaceuticals a relevé mardi ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année, misant sur la forte demande pour son traitement de la fibrose kystique (FK).

La société prévoit désormais que les ventes annuelles de ses traitements contre la mucoviscidose se situeront entre 9,7 et 9,8 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 9,55 à 9,7 milliards de dollars. Ces chiffres sont à comparer aux 9,75 milliards de dollars estimés par les analystes.

Le fabricant de médicaments a enregistré des ventes totales de 2,49 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre est supérieur à l'estimation de 2,42 milliards de dollars des analystes, selon les données de Refinitiv. Ce résultat a été obtenu grâce à la forte utilisation de son médicament le plus vendu, le Trikafta, qui a enregistré des ventes de 2,24 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant l'estimation des analystes qui était de 2,16 milliards de dollars.

Le Trifakta est destiné à traiter la mucoviscidose, une maladie héréditaire qui provoque de graves lésions aux poumons, au système digestif et à d'autres organes.

La thérapie d'édition génétique à dose unique de la société pour la drépanocytose, qu'elle fabrique avec CRISPR Therapeutics AG, est actuellement examinée par l'administration américaine de la santé et des médicaments (U.S. Health and Drug Administration). L'organisme de réglementation devrait faire connaître sa décision d'ici au 8 décembre de cette année.

Les deux entreprises espèrent faire approuver la première thérapie au monde basée sur la technologie CRISPR, lauréate du prix Nobel, pour deux types de troubles sanguins : la drépanocytose et la bêta-thalassémie dépendante des transfusions.

Vertex développe également un autre médicament, le VX-548, pour le traitement de la douleur aiguë et de la douleur neuropathique, dont le chiffre d'affaires potentiel pourrait dépasser les 5 milliards de dollars.

Hors éléments, la société a réalisé un bénéfice de 3,89 $ par action, alors que les analystes estimaient ce bénéfice à 3,88 $ par action. (Reportage de Sriparna Roy à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai)