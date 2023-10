Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd est une société d'acquisition à but spécifique basée à Singapour. La société est constituée pour réaliser l'acquisition initiale d'une entreprise en activité. La société n'a pas sélectionné de cible de regroupement d'entreprises et n'a pas, ni personne en son nom, entamé de discussions substantielles, directement ou indirectement, avec une cible de regroupement d'entreprises. La société n'a pas commencé ses activités et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings