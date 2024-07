Vertical Aerospace a dévoilé son prototype grandeur nature VX4 de nouvelle génération, le seul véhicule électrique de décollage et d'atterrissage (eVTOL) conçu, construit et assemblé au Royaume-Uni. Ce VX4 de nouvelle génération est plus puissant que le prototype grandeur nature précédent, avec une augmentation impressionnante de 20 % du rapport poids/puissance, ce qui permet à l'avion d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 150 mph - la vitesse de croisière prévue pour l'avion de certification.

L'avion a été conçu et construit avec des partenaires mondiaux de l'aérospatiale, notamment GKN Aerospace, Honeywell, Hanwha, Molicel, Leonardo et Syensqo. Il est équipé des hélices de nouvelle génération de Vertical et d'une nouvelle technologie de batterie propriétaire, conçue et fabriquée au Vertical Energy Centre, près de Bristol, qui représente plusieurs millions de livres sterling et qui est l'installation de batteries aérospatiales la plus avancée du Royaume-Uni. Le nouveau prototype VX4 a subi avec succès les essais et la mise en service des systèmes et de l'aéronef.

Vertical travaille désormais en étroite collaboration avec l'autorité de l'aviation civile britannique (CAA), qui évalue rigoureusement l'ingénierie, la conception, les données d'essai et l'appareil avant de délivrer une autorisation de vol, réalisant ainsi un "mini-programme de certification". Vertical entamera ensuite un solide programme d'essais en vol au centre d'essais en vol de Vertical, avec pour objectif de parvenir à un vol piloté.

Vertical développe actuellement un prototype grandeur nature identique qui accélérera le programme d'essais en vol et la capacité de démonstration du VX4. La société s'appuiera sur les enseignements tirés des essais en vol des deux prototypes pour concevoir et développer le modèle VX4 certifié. Principales nouvelles caractéristiques du dernier prototype grandeur nature du VX4 : Expertise en matière de technologie et de certification des partenaires aérospatiaux ?

60 % de la technologie et des composants du dernier avion proviennent de partenaires aérospatiaux de premier plan, contre 10 % pour le prototype précédent. Il s'agit donc du prototype le plus avancé de Vertical et d'un pas de plus vers l'avion que l'entreprise mènera jusqu'à la certification. Première utilisation d'une batterie conçue et fabriquée pour l'aviation ?

Ce système de batterie et de groupe motopropulseur, développé au Vertical Energy Centre, est le plus puissant et le plus léger à ce jour, avec un temps de charge rapide et de multiples sources d'énergie de secours. Les batteries du VX4 sont conçues pour répondre aux exigences de performance, de sécurité, d'exploitation et de commercialisation de l'eVTOL et c'est la première fois que ses propres batteries sont utilisées sur un prototype grandeur nature. L'électronique, le logiciel et la conception de la batterie ont tous été développés en interne et le nouvel avion comprend de nouvelles unités de propulsion électronique plus puissantes.

Nouvelle génération d'hélices ? Les nouvelles hélices Vertical conçues spécifiquement pour les eVTOL sont optimisées pour réduire le bruit et sont fabriquées en composite de fibre de carbone grâce à un processus de polymérisation en une seule fois afin de maximiser l'intégrité. La forme aérodynamique a été spécialement conçue pour maximiser les performances en vol stationnaire et en croisière en déconflictualisant les exigences de chaque phase de vol.