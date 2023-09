Vertiv Holdings Co. est un fournisseur de technologies d'infrastructures numériques critiques et de services de cycle de vie pour les centres de données, les réseaux de communication et les environnements commerciaux et industriels. Les secteurs d'activité de la société comprennent les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). Les principales offres de produits et de services de la société comprennent les infrastructures et solutions critiques, qui incluent la gestion de l'alimentation en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC), la gestion thermique et les solutions modulaires intégrées ; les solutions de rack intégrées incluent les racks, l'alimentation des racks, la distribution de l'alimentation des racks, les systèmes thermiques des racks, les solutions intégrées configurables et le matériel de gestion des équipements informatiques ; les services et pièces détachées incluent la maintenance préventive, les tests d'acceptation, l'ingénierie et le conseil, les évaluations de performance, la surveillance à distance, la formation, les pièces détachées et les logiciels d'infrastructure numérique critique.

Secteur Equipements et composants électriques