Vertu Motors PLC - Chaîne de concessionnaires automobiles basée à Gateshead, en Angleterre - Le bénéfice avant impôt a augmenté de 6,5 % pour atteindre 34,6 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 29 février, contre 32,5 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 %, passant de 4,01 milliards de livres sterling à 4,72 milliards de livres sterling. Vertu recommande un dividende final de 1,50 pence, contre 1,45 pence l'année précédente, ce qui porte le dividende total à 2,35 pence, soit une hausse de 9,3 % par rapport à 2,15 pence. Robert Forrester, président-directeur général, a déclaré : "Les mois de mars et d'avril 2024 ont été fructueux pour le nouvel exercice financier. Le groupe a réalisé de nouveaux volumes de vente au détail à périmètre constant, en avance sur le déclin du marché en mars et avril. Cela démontre la robustesse et la force des opérations du groupe. Pour l'avenir, Vertu se dit encouragé par les résultats des deux premiers mois de l'exercice 2025. "Les marchés des flottes et de l'automobilisme devraient rester solides grâce aux incitations fiscales en faveur des véhicules électriques à batterie et à la nécessité de promouvoir les produits BEV dans des canaux autres que la vente au détail", a déclaré le PDG Forrester. En outre, la société a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 3 millions de livres sterling.

Lords Group Trading PLC - distributeur de matériaux de construction au Royaume-Uni - Les bénéfices chutent de 77 %, passant de 12,8 millions de GBP en 2022 à 3,0 millions de GBP en 2023. Le chiffre d'affaires augmente de 2,8 %, passant de 450 millions de GBP à 462,6 millions de GBP. Le coût des ventes augmente de 2,5 %, passant de 361,2 millions de GBP à 370,2 millions de GBP, tandis que les coûts administratifs augmentent de 12 %, passant de 54,9 millions de GBP à 61,3 millions de GBP. En particulier, les frais financiers augmentent de 78 %, passant de 3,6 millions de GBP à 6,4 millions de GBP, tandis que les coûts relatifs aux éléments exceptionnels passent de 929 000 GBP à 2,8 millions de GBP. Malgré la baisse des bénéfices, la société maintient son dividende total à 2,0 pence par action. Lords déclare que le premier trimestre 2024 a commencé avec des conditions de marché incertaines, car il a été affecté par le temps pluvieux. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare qu'elle reste "bien placée pour profiter de la transition du Royaume-Uni vers les sources d'énergie renouvelables dans les maisons et le conseil d'administration continue d'être prudemment optimiste quant à la capacité du groupe à gagner des parts de marché via des leviers de croissance organique et des opportunités d'acquisition à valeur ajoutée".

Alba Mineral Resources PLC - Explorateur minéral axé sur l'Europe du Nord - Déclare avoir produit de l'or à " haute teneur " à partir des déchets de sa mine d'or de Clogau-St David's dans le nord du Pays de Galles. Elle explique qu'elle a récupéré 5,33 grammes d'or par tonne dans la tranchée 4. "La production d'or de l'affinerie a permis d'obtenir des teneurs en or nettement supérieures à celles indiquées dans les résultats précédents, ce qui suggère que les résultats des analyses de laboratoire antérieures avaient considérablement sous-estimé la teneur en or de la pointe et a considérablement amélioré la viabilité économique de l'exploitation de la pointe dans son ensemble", déclare la société.

Chariot Ltd - Société d'énergie de transition axée sur l'Afrique - Déclare les résultats du forage du puits RZK-1 sur la zone d'intérêt de Gaufrette à terre au Maroc. Elle indique que le puits sera bouché et abandonné car les réservoirs sont largement interprétés comme étant aquifères et sous-économiques. Chariot indique que l'appareil de forage se déplacera vers le deuxième site de la campagne pour forer le puits OBA-1 sur le site de Dartois dans les prochains jours. Duncan Wallace, directeur technique, a déclaré : "Bien que les résultats du puits Gaufrette n'aient pas révélé une accumulation importante de gaz, la présence de forts indices de gaz et l'excellent développement des réservoirs sont encourageants pour l'exploration future de cette zone".

European Green Transition PLC - société basée à Londres et axée sur le développement d'un portefeuille d'actifs verts en Europe - note des résultats "encourageants" obtenus lors de récents échantillonnages en caniveau et au hasard à Djupedal, dans le cadre du projet de terres rares d'Olserum, dans le sud de la Suède. La société confirme une teneur de 1,58 % d'oxyde de terres rares totales sur trois mètres, avec une moyenne de 30 % d'oxyde de terres rares lourdes. European Green souligne que de nouveaux échantillons choisis de copeaux de roche titrant 1,5 % et 1,04 % de TREO provenant d'une structure de cisaillement plongeante confirment le nouveau modèle géologique. Aiden Lavelle, directeur général, déclare : "Les résultats de cette dernière phase d'échantillonnage au projet Olserum REE confirment que le projet a un excellent potentiel d'expansion, avec une nouvelle zone importante et plusieurs cibles de forage définies au prospect Djupedal, à 2,5 kilomètres au nord-ouest d'Olserum."

Global Connectivity PLC - Fournisseur de services à large bande dans les zones rurales du Royaume-Uni, basé sur l'île de Man, anciennement connu sous le nom de Rural Broadband Solutions PLC - Le bénéfice passe de 360 000 GBP en 2022 à 2,9 millions de GBP en 2023. Cela est dû à un gain net sur les actifs financiers de 3,2 millions de livres sterling en 2023, alors qu'il n'y en avait pas en 2022. Pour l'avenir, le président Keith Harris déclare que l'entreprise "continue à rechercher d'autres opportunités pour développer le marché des services ruraux à large bande".

NetScientific PLC - investisseur en capital-risque dans les technologies de pointe et les sciences de la vie - Note les résultats de l'entreprise investie PDS Biotechnology Corp pour le premier trimestre 2024. La perte nette de PDS augmente de 9,3 %, passant de 9,7 millions USD à 10,6 millions USD, en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation et des intérêts nets. Les dépenses d'exploitation augmentent de 7,4 %, passant de 9,4 millions d'USD à 10,1 millions d'USD. PDS est une société d'immunothérapie en phase avancée dont l'objectif est de transformer la manière dont le système immunitaire cible et tue les cancers et de développer des vaccins contre les maladies infectieuses. Elle dispose d'une nouvelle plateforme expérimentale d'activation des cellules T, appelée Versamune, qui stimule efficacement une réponse précise du système immunitaire à une protéine spécifique du cancer. NetScientific détient une participation de 3,5 % dans PDS.

Renalytix PLC - Société de diagnostic basée à Londres, spécialisée dans la gestion et le dépistage des maladies rénales grâce à sa plateforme KidneyIntelX - La perte nette a diminué de 36 % pour atteindre 7,7 millions de dollars au troisième trimestre clos le 31 mars, contre 12,1 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a chuté de 26 %, passant de 724 millions d'USD à 535 millions d'USD. Notamment, la perte d'exploitation diminue de 40 %, passant de 10,9 millions d'USD à 6,6 millions d'USD, les coûts d'exploitation diminuant de 41 %, passant de 11,0 millions d'USD à 6,5 millions d'USD.

Tekmar Group PLC - Fournisseur de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore basé à Darlington, Angleterre - Faisant état d'un semestre "encourageant", la perte avant impôts se réduit à 358 000 GBP au cours des six mois se terminant le 31 mars, contre 1,2 million de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,9 %, passant de 15,9 millions de livres sterling à 16,2 millions de livres sterling, tandis que le coût des ventes a diminué de 6,2 %, passant de 11,5 millions de livres sterling à 10,8 millions de livres sterling. La perte de change augmente de 2,3 %, passant de 783 000 GBP à 801 000 GBP. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est passé de 607 000 GBP à 1,8 million GBP, soit le meilleur résultat de Tekmar depuis quatre ans, souligne Alasdair MacDonald, président-directeur général. Il ajoute : "Dans l'ensemble, ces résultats démontrent que nous disposons désormais d'une plate-forme plus solide pour stimuler la croissance à court terme et accélérer la croissance par le biais de fusions et d'acquisitions ciblées et potentiellement transformatrices."

ValiRx PLC - Société de sciences de la vie spécialisée dans les traitements anticancéreux précoces et la santé des femmes - affiche une perte avant impôts de 2,3 millions de livres sterling en 2023, contre 2,6 millions de livres sterling en 2022. ValiRx explique qu'elle n'a pas de revenus significatifs et que la réduction de la perte est due à la baisse des charges liées aux paiements fondés sur des actions. ValiRx disposait de 174 684 GBP de liquidités au 31 décembre, contre 1,1 million de GBP un an plus tôt. Pour ce qui est de l'avenir, ValiRx déclare : "2024 sera une nouvelle année d'évolution significative, les changements dans la composition du conseil d'administration offrant l'occasion d'exploiter de nouvelles expertises et compétences au sein du groupe, ce qui permettra d'affiner la stratégie visant à promouvoir la croissance et le développement dans tous les domaines du portefeuille."

