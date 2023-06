(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Vertu Motors PLC - concessionnaire automobile basé à Gateshead, en Angleterre - déclare avoir réalisé un bénéfice commercial supérieur à celui de l'année précédente au cours des trois mois se terminant le 31 mai, stimulé par l'acquisition d'Helston, en se débarrassant des "vents contraires persistants liés à l'inflation". Prévoit que les résultats de l'exercice se terminant en février 2024 seront conformes aux attentes actuelles du marché. Au cours de la période de trois mois, le groupe a enregistré une croissance de 11 % du volume des ventes au détail de voitures neuves et de Motability à périmètre constant. Cependant, les volumes de véhicules d'occasion à périmètre constant ont baissé de 5,9 %, dans un contexte de contraintes d'approvisionnement. Le chiffre d'affaires des services a quant à lui augmenté de 4 % à périmètre constant par rapport à l'année précédente. "Le conseil d'administration reste optimiste pour l'avenir. L'offre de véhicules neufs continue de s'améliorer tandis que les contraintes de l'offre de véhicules d'occasion au Royaume-Uni devraient persister, ce qui contribuera à soutenir la valeur des véhicules d'occasion et la marge brute. Les perspectives du marché restent toutefois incertaines en raison de l'incertitude de la demande des consommateurs à la lumière de l'impact des pressions inflationnistes et des taux d'intérêt plus élevés", déclare Vertu. L'opération d'Helston, annoncée en décembre, s'élevait à 117 millions de livres sterling.

Atrato Onsite Energy PLC - Fonds d'investissement dans les énergies renouvelables basé à Londres - Conclusion d'un contrat d'achat d'électricité pour l'électricité produite par l'installation solaire Skeeby à Richmond, dans le Yorkshire du Nord. La date de mise en service de l'actif est prévue pour le mois de mars de l'année prochaine, ajoute Atrato. Ovo Energy Ltd, qui fait partie du troisième fournisseur d'énergie domestique du Royaume-Uni, recevra 49 gigawattheures d'énergie propre par an. L'accord est conclu pour une durée de trois ans. "Le [contrat d'achat d'électricité] fournira à l'entreprise un flux de revenus sur trois ans à un prix fixe avec des augmentations annuelles fixes pour l'énergie produite par Skeeby", ajoute M. Atrato.

Golden Metal Resources PLC - Société d'exploration de tungstène, d'or, de cuivre, d'argent et de zinc basée au Nevada (États-Unis) - Signature d'une lettre d'intention avec Global Tungsten & Powders LLC, basée à Towanda (Pennsylvanie), pour l'approvisionnement en tungstène de l'actif de Pilot Mountain de Golden Metal. GTP, fournisseur de poudres de tungstène et de pièces semi-finies, achètera 50 000 tonnes métriques de trioxyde de tungstène contenues dans les concentrés de tungstène. Cette quantité pourra être portée à 70 000 unités. "Le prix sera fixé en dollars américains et basé sur une remise par rapport à la cotation européenne de l'APT (paratungstate d'ammonium) fournie par Fast Markets", indique Golden Metal. "GTP et Golden Metal ont également l'intention de discuter et d'envisager des possibilités de coopération pour le développement d'une stratégie de chaîne d'approvisionnement dans le monde occidental qui s'alignera sur les récentes annonces politiques du ministère américain de la Défense et de l'Agence de logistique de la défense américaine en ce qui concerne la constitution de stocks stratégiques de minéraux critiques, y compris les produits de tungstène. Power Metal Resources PLC, qui détient 62 % des parts de Golden Metals, prend acte de l'annonce.

Premier African Minerals Ltd - Producteur de tungstène axé sur le Zimbabwe - déclare avoir reçu un prétendu avis de résiliation du pacte d'achat du projet de lithium Zulu de Canmax Technologies Co Ltd, quelques jours seulement après que Premier African ait émis un avis de force majeure en raison de problèmes survenus dans l'actif. Un cas de force majeure est une clause incluse dans les contrats pour supprimer la responsabilité en cas de catastrophes imprévisibles et inévitables qui interrompent le cours prévu des événements et empêchent les participants de s'acquitter de leurs obligations. Le cas de force majeure signifiait que l'accord d'achat et de prépaiement de Premier African avec Canmax, y compris ceux liés à la livraison et à toutes les conséquences qui en découlent, avait été suspendu. Premier African a indiqué qu'un avis de résiliation "ne peut être signifié à ce stade". Cette résiliation obligerait Premier African à rembourser environ 34,6 millions USD dans un délai de 90 jours. Le directeur général, George Roach, a déclaré : "La société a été informée que cette notification de résiliation n'a aucune force ni aucun effet. Premier a invité à plusieurs reprises Canmax à tenter de résoudre cette situation comme le prévoit l'accord, et le fait à nouveau, maintenant et publiquement."

Spectral MD Holdings Ltd - Société d'intelligence artificielle basée à Londres et spécialisée dans les diagnostics médicaux pour le traitement des plaies - déclare des revenus de recherche et développement de 5,1 millions USD pour le premier trimestre 2023, en baisse de 13 % par rapport à 5,8 millions USD. La perte nette se creuse, passant de 528 000 USD à 3,6 millions USD. L'entreprise attribue cette perte plus importante à "l'élargissement des travaux réalisés par la société dans d'autres indications de sa technologie". Spectral a annoncé en avril qu'elle s'inscrirait sur le Nasdaq aux États-Unis en s'associant à la société d'acquisition spécialisée Rosecliff Acquisition Corp.

TruSpine Technologies PLC - société de dispositifs médicaux - Remboursement d'un prêt de 100 000 GBP dans le cadre d'un accord avec Annabel Schild. Remboursement à partir des liquidités existantes suite à la réception d'un crédit d'impôt britannique de 200 000 GBP. "La société a des ressources limitées en fonds de roulement et continue à gérer soigneusement sa position de trésorerie", prévient TruSpine.

Puma Alpha VCT PLC - société de capital-risque - Attribution supplémentaire de 465 134 actions, dans le cadre d'une levée de fonds plus large. L'offre de souscription a été évaluée à 15 millions de livres sterling, avec une option de surallocation de 5 millions de livres sterling. Le prix des actions attribuées est compris entre 1,31 et 1,33 GBP.

Chenavari Toro Income Fund Ltd - investit dans des titres adossés à des actifs et dans d'autres investissements de crédit structurés sur des marchés liquides - La valeur nette d'inventaire par action à la fin du semestre au 31 mars a augmenté de quelques centimes pour atteindre 64,06 centimes d'euro, contre 64,05 centimes à la fin du mois de septembre.

