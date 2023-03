WANdisco engage un ancien président de Biffa et de RPS pour lutter contre la fraude présumée

(Alliance News) - WANdisco PLC a nommé mercredi Kenneth Lever au poste de président non exécutif intérimaire pour aider à lutter contre les fraudes potentielles au sein de la société.

M. Lever a également été nommé président du comité d'enquête, qui soutient l'enquête actuellement menée par FRP Advisory.

Le comité d'enquête est composé du président et de deux administrateurs non exécutifs : Peter Lees, directeur non exécutif indépendant, et Karl Monaghan, président du comité d'audit.

Au début du mois de mars, WANdisco a suspendu la négociation de ses actions après avoir découvert des signes d'une possible activité frauduleuse "sophistiquée", quelques jours seulement après avoir annoncé qu'elle étudiait la possibilité d'une cotation en bourse aux États-Unis.

La société a expliqué qu'à la suite d'enquêtes menées par son directeur financier et son directeur général, elle avait découvert "des irrégularités importantes, sophistiquées et potentiellement frauduleuses" en ce qui concerne les bons de commande reçus et les recettes et réservations correspondantes, comme l'a déclaré un employé commercial de haut rang.

En temps utile, WANdisco a déclaré que ces irrégularités auraient un "impact significatif" sur sa trésorerie et conduiraient à une "incertitude matérielle" concernant sa situation financière globale.

M. Lever est actuellement administrateur non exécutif de Vertu Motors PLC et de Rockwood Strategic PLC, ainsi que vice-président de Rainier Developments Ltd. Il a récemment quitté ses fonctions de président non exécutif de Biffa PLC et de RPS Group PLC, les deux sociétés ayant été rachetées. En tant que cadre, M. Lever a été PDG de la société de services technologiques Xchanging PLC.

WANdisco a une capitalisation boursière de 880,3 millions de livres sterling.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

