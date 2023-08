Veru Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement de médicaments pour le traitement des patients hospitalisés COVID-19 présentant un risque élevé de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et d'autres SDRA d'origine virale, ainsi que pour la gestion des cancers du sein et de la prostate. La société propose deux produits approuvés par la FDA dans le cadre de son programme de santé sexuelle, notamment ENTADFI (capsule de tadalafil 5mg et finastéride 5mg), pour le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate et le préservatif féminin FC2 (préservatif interne) (FC2), pour la double protection contre les grossesses non planifiées et la transmission des infections sexuellement transmissibles. Son pipeline de médicaments contre le cancer du sein comprend quatre programmes de développement clinique pour deux médicaments, tels que l'enobosarm, un agoniste oral sélectif ciblant les récepteurs des androgènes, et la sabizabuline, un perturbateur oral du cytosquelette. Son pipeline de médicaments contre le cancer de la prostate comprend la sabizabuline, VERU-100 et le citrate de zuclomiphène.

Secteur Produits cosmétiques