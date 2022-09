L'imagerie montre que la Corée du Nord pourrait bientôt lancer un nouveau sous-marin lanceur de missiles - think tank

Des images du chantier naval Sinpo South, sur la côte est du pays, prises le 18 septembre, ont révélé la présence de six barges et navires rassemblés autour du quai du hall de construction, a déclaré 39 North, qui surveille la Corée du Nord.

"Alors que des barges et une cale sèche ont été occasionnellement observées autour du quai de lancement du sous-marin dans le hall de construction principal, la présence de six navires et barges dans cette zone n'a jamais été observée auparavant", a déclaré le rapport, qui conclut que cette activité suggère des préparatifs pour le lancement d'un sous-marin.

Les analystes ont d'abord repéré des signes indiquant qu'au moins un nouveau sous-marin était en cours de construction en 2016, et en 2019, les médias d'État ont montré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un inspectant un sous-marin jusqu'alors non signalé, construit sous "son attention spéciale" et qui serait opérationnel dans les eaux de la côte est.

Les médias d'État de l'époque n'ont pas décrit les systèmes d'armes du sous-marin ni dit où et quand l'inspection a eu lieu, mais les analystes ont déclaré que la taille apparente du nouveau navire indiquait qu'il était conçu pour transporter des missiles.

La Corée du Nord dispose d'une importante flotte de sous-marins mais d'un seul sous-marin expérimental connu capable de transporter un missile balistique.

Les analystes ont débattu de la question de savoir si l'apparent nouveau sous-marin lanceur de missiles est une nouvelle conception ou s'il est basé sur un sous-marin modifié de classe Romeo acquis à l'origine auprès de la Chine dans les années 1970, avant que la Corée du Nord ne commence à en produire elle-même.

Au milieu d'une vague sans précédent de tests de missiles cette année, la Corée du Nord a testé en mai un missile balistique lancé par sous-marin (SLBM) depuis les environs de Sinpo, où la Corée du Nord conserve des sous-marins ainsi que des équipements pour tester les SLBM.

Selon les observateurs, la Corée du Nord s'est préparée à reprendre ses essais nucléaires pour la première fois depuis 2017, dans un contexte de blocage des pourparlers de dénucléarisation.