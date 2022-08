La Papouasie-Nouvelle-Guinée veut un traité de sécurité avec l'Australie - le ministre de la défense Marles

Le ministre des Affaires étrangères de PNG, Justin Tkatchenko, a également déclaré à la chaîne de télévision ABC qu'il avait discuté d'un traité de sécurité avec son homologue australienne Penny Wong lors de sa visite à Port Moresby mardi, tandis que Mme Wong a déclaré à ABC que les discussions en étaient à un "stade très précoce".

Les îles Salomon entretiennent des relations tendues avec les États-Unis et leurs alliés du Pacifique depuis qu'elles ont conclu un pacte de sécurité avec la Chine en avril. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays insulaires du Pacifique ont déclaré que les besoins en matière de sécurité devaient être satisfaits au sein de la région.

"C'est une idée qui a été avancée par la PNG", a déclaré Marles à la radio ABC mercredi.

"Nous avons été très clairs sur le fait que nous voulons être aussi proches de la PNG que possible. Nous voulons nous appuyer sur la relation militaire à militaire déjà étroite que nous avons avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, que nous considérons comme l'une des relations militaires à militaires les plus importantes que nous ayons", a-t-il ajouté.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le voisin septentrional le plus proche de l'Australie, séparé par seulement quelques kilomètres, et une ancienne colonie, mais elle a des liens commerciaux et d'investissement croissants avec la Chine.

En juin, la Chine n'a pas réussi à conclure un vaste pacte commercial et de sécurité avec 10 nations du Pacifique, dont la PNG.

L'Australie et les États-Unis financent la modernisation d'une base navale sur l'île de Manus en PNG, après l'échec de la proposition chinoise de réaménagement d'une base navale en 2018.

Les navires de la marine chinoise transitent par l'étroit détroit de Torres qui sépare l'Australie et la PNG, cette activité étant devenue un point de friction en février lorsqu'un navire chinois a dirigé un laser vers un avion de surveillance militaire australien en vol au-dessus des approches nord de l'Australie.

Les îles Salomon, qui ont des frontières maritimes avec la PNG et l'Australie, ont déclaré mardi qu'elles suspendaient les visites portuaires des marines étrangères jusqu'à ce qu'elles mettent en place un nouveau processus d'approbation.

M. Marles a refusé de commenter directement si l'Australie avait été informée du moratoire sur les visites portuaires, après que le gouvernement des États-Unis ait reçu un avis une semaine après qu'un navire des garde-côtes américains n'ait pas pu faire une escale à Honiara.

"Nous voulons que l'Australie soit le partenaire naturel de choix pour les pays du Pacifique, ce n'est pas quelque chose que nous considérons comme acquis", a-t-il déclaré.