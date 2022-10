Plus de 100 migrants haïtiens retrouvés sur une île près de Porto Rico

Le groupe de migrants comprend 63 femmes, dont trois sont enceintes, et 41 hommes, qui ont été trouvés sur Mona Isla par des gardes forestiers travaillant pour le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles de Porto Rico, a déclaré mardi Jeffrey Quinones, porte-parole du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

"Ce que nous savons à titre préliminaire, c'est qu'ils ont été transportés dans un seul bateau", a déclaré Quinones dans une interview téléphonique. Les contrebandiers utilisent fréquemment l'île de Mona comme point de chute pour les navires quittant la République dominicaine, et disent souvent aux migrants qu'ils ont atteint Porto Rico, même si l'île de Mona est inhabitée et inhospitalière, a-t-il ajouté.

Haïti a demandé une aide militaire internationale pour faire face aux gangs qui bloquent le terminal de carburant de Varreux, déclenchant des pénuries de nourriture, de carburant et de diesel.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a suggéré au début du mois d'envoyer une "force d'action rapide", selon une lettre vue par Reuters, sans décrire d'où viendraient les troupes.

Une proposition présentée par les États-Unis et le Mexique au Conseil de sécurité de l'ONU lundi a appelé à une force qui serait dirigée par une "nation partenaire", sans identifier le pays.