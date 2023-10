Vestas Wind Systems A/S est le 1er producteur mondial de systèmes de génération d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de turbines éoliennes et de systèmes de production d'énergie éolienne (78,2%) : 3 126 turbines et systèmes (d'une capacité totale de 13 328 MW) vendues en 2022. Le groupe commercialise également des pièces de rechange ; - prestations de services (21,8%) : notamment prestations de maintenance et signature d'accords d'extension de garanties. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (3,9%), Royaume Uni (6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (44,1%), Etats-Unis (20,5%), Amériques (14,8%) et Asie-Pacifique (10,7%).