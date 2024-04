La Chine s'est déclarée préoccupée par ce qu'elle appelle des mesures discriminatoires de l'Union européenne à l'encontre de ses entreprises, après que l'UE a annoncé qu'elle enquêterait sur les subventions reçues par les fournisseurs chinois de turbines éoliennes destinées à ses pays.

"Le monde extérieur s'inquiète de la tendance croissante au protectionnisme dans l'UE", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière mercredi.

"La Chine est très préoccupée par les mesures discriminatoires prises par l'Union européenne à l'encontre des entreprises et même des industries chinoises", a déclaré M. Mao, ajoutant que l'Union européenne devrait respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce et les principes du marché.

L'enquête, annoncée mardi, est la dernière mesure en date prise par l'Europe et les États-Unis pour protéger leurs entreprises contre ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale des importations de technologies propres subventionnées par l'État en provenance de Chine.

Lors d'une visite en Chine cette semaine, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que Washington n'accepterait pas que son industrie soit "décimée" par la surcapacité de la Chine dans des produits clés tels que les véhicules électriques, les batteries et les panneaux solaires.

La Commission européenne va examiner les conditions de développement des parcs éoliens en Espagne, en Grèce, en France, en Roumanie et en Bulgarie, a déclaré Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la lutte contre les ententes et les abus de position dominante.

Si les acteurs locaux tels que Siemens Energy et Vestas fournissent encore la plupart des turbines des parcs éoliens européens, ils sont confrontés à une concurrence intense de la part de produits chinois moins coûteux, ce qui menace leur position dans la course mondiale au développement de turbines plus efficaces et moins chères.

La Chine possède de loin la plus grande capacité de production d'éoliennes au monde, représentant 60 % des 163 gigawatts (GW) mondiaux en 2023, selon l'association industrielle Global Wind Energy Council, basée à Bruxelles.

Selon le service de recherche BloombergNEF, les prix des turbines chinoises sont inférieurs d'environ 20 % à ceux des produits américains et européens concurrents. (Reportage de Andrew Hayley, Liz Lee et Beijing Newsroom ; rédaction de Clarence Fernandez et Miral Fahmy)