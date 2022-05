Le fabricant d'éoliennes Vestas réduit ses perspectives de marge en raison de la guerre en Ukraine.

Le fabricant d'éoliennes Vestas a réduit ses perspectives de marge bénéficiaire d'exploitation pour l'ensemble de l'année en raison de la guerre en Ukraine et des dépréciations dans ses activités offshore, alors qu'il a annoncé une perte d'exploitation plus importante que prévu au premier trimestre.

L'énergie renouvelable est très demandée dans le cadre de la course à la lutte contre le changement climatique et de la volonté de l'Occident de se sevrer des combustibles fossiles russes, mais la flambée des coûts des matières premières et du fret a fait que les fabricants d'éoliennes étaient déjà en difficulté avant que la guerre n'éclate, ce qui ajoute maintenant à la pression.

"L'environnement commercial s'est considérablement détérioré au cours du premier trimestre de 2022 en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des effets d'entraînement associés sur le commerce mondial et l'inflation des coûts", a déclaré Vestas dans son rapport sur les résultats dimanche dernier.

Le plus grand fabricant d'éoliennes au monde prévoit désormais une marge sur le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) avant éléments spéciaux comprise entre moins 5 % et 0 %, contre une fourchette de 0 à 4 % annoncée précédemment. Les ventes sont désormais envisagées à 14,5-16 milliards d'euros, contre 15-16,5 milliards d'euros précédemment.

Vestas, qui a déclaré le mois dernier qu'elle se débarrasserait de ses actifs russes après ce que la Russie décrit comme une "opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine, a déclaré que les coûts liés à la guerre s'élevaient à 401 millions d'euros au premier trimestre.

Elle a également procédé à des dépréciations liées à son activité éolienne offshore pour un montant de 176 millions d'euros.

Alors que les ventes du premier trimestre ont été légèrement supérieures aux prévisions, la société a enregistré une perte avant intérêts, impôts et éléments spéciaux de 329 millions d'euros, inférieure à la perte de 91 millions d'euros attendue par les analystes dans un sondage compilé par la société.

La marge EBIT avant éléments spéciaux de Vestas a diminué de 9,3 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière pour atteindre un taux négatif de 13,2 %. (Reportage de Stine Jacobsen ; édition de Tom Hogue et Mark Potter)