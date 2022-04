Le rallye pétrolier limite les pertes des actions européennes

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,1% à 0710 GMT, après deux jours de gains.

L'Union européenne adoptera très probablement une nouvelle série de sanctions contre la Russie, a déclaré le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, tandis que les États-Unis prévoient également de nouvelles sanctions cette semaine pour punir Moscou des meurtres de civils en Ukraine.

Le secteur européen du pétrole et du gaz a progressé de 0,7 %, BP Plc, Shell PLc et TotalEnergies ajoutant entre 0,6 et 0,7 %.

Les actions du secteur de la santé ont également progressé.