Les inquiétudes liées aux sanctions pèsent sur les actions européennes

L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,3 %, rejoignant les actions de Wall Bourse et d'Asie, alors que les inquiétudes concernant une Réserve fédérale américaine agressivement faucon ont également pesé. [MKTS/GLOB]

Les valeurs technologiques et les valeurs liées à la consommation discrétionnaire ont été les principaux freins de l'indice.

Suscitant des inquiétudes quant au ralentissement de la croissance, les données de mercredi ont montré que les commandes industrielles allemandes ont chuté plus que prévu en février en raison d'une demande étrangère plus faible, les pénuries d'approvisionnement, l'explosion des prix de l'énergie et l'incertitude liée à la guerre en Ukraine ayant freiné l'activité manufacturière.

Parmi les valeurs individuelles, le fabricant danois d'éoliennes Vestas a chuté de 2,3 % après avoir annoncé qu'il se retirerait de la Russie, où la société possède deux usines.

Les actions françaises ont chuté de 0,3 % après avoir enregistré mardi leur pire séance en près d'un mois.

Le président Emmanuel Macron battrait Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle française, en étant en tête du premier tour le 10 avril et en l'emportant ensuite le 24 avril, selon un sondage, bien que Le Pen ait gagné du terrain ces dernières semaines.