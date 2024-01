Les actions du secteur de l'énergie propre pourraient bénéficier d'un regain d'énergie bien nécessaire cette année, car les paris sur les baisses de taux d'intérêt éclaircissent leurs perspectives après des sorties record de cet ancien point chaud de l'ESG.

Les dépassements de coûts, les goulets d'étranglement au niveau de l'approvisionnement et les problèmes de financement ont affecté les projets éoliens et solaires à fort taux d'endettement, mais les valorisations plus avantageuses commencent à attirer les investisseurs à la recherche de bonnes affaires.

L'iShares Global Clean Energy ETF, l'un des meilleurs fonds d'actions renouvelables au monde, a perdu un tiers de sa valeur au cours de l'année écoulée, alors que les actions mondiales ont augmenté de 16 %.

"Les énergies renouvelables ont retrouvé des valorisations qui sont nettement plus attrayantes, même à moyen terme", a déclaré Gilles Guibout, responsable de la stratégie des actions européennes chez AXA Investment Partners.

"Nous voyons qu'il y a de la croissance, et maintenant que les taux ont atteint leur maximum, c'est un segment qui peut être intéressant. Les rendements ne seront pas énormes, mais ils sont visibles dans les entreprises bien gérées", a déclaré M. Guibout.

M. Guibout a déclaré qu'il pourrait compléter son exposition actuelle aux énergies renouvelables "ici et là" sans révolutionner les portefeuilles.

L'attribution de contrats importants aux États-Unis en décembre, qui devrait permettre à Vestas Wind de dévoiler un chiffre d'affaires trimestriel record lors de la publication de ses résultats la semaine prochaine, a alimenté un certain optimisme après l'annulation de projets l'année dernière.

D'autres investisseurs se sont également montrés optimistes, s'appuyant sur les perspectives de croissance séculaire du secteur et sur l'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt.

S'exprimant à Davos, en Suisse, au début du mois, le PDG du fonds souverain norvégien de 1 500 milliards de dollars a déclaré à Reuters qu'il ne serait pas surpris d'assister à un retour des valorisations de certaines énergies renouvelables.

Hertta Alava, stratège chez Nordea à Helsinki, prévoit une meilleure année pour les valeurs renouvelables, mais a déclaré qu'un soutien politique et des autorisations plus rapides étaient nécessaires pour respecter les engagements de la COP28.

"Nous voyons les investissements s'accélérer, ce qui devrait également profiter aux actions dans le domaine de l'énergie propre", a-t-elle déclaré.

L'indice MSCI Global Alternative se négocie avec une décote de 21 % par rapport à sa valorisation moyenne sur 12 ans, selon les données du LSEG.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES SONT EN PASSE D'ÊTRE SUPPLANTÉES

Pourtant, le chemin pour regagner la confiance des marchés reste semé d'embûches.

On craint que si Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine en novembre, il n'abroge la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), ce qui pourrait mettre en péril les investissements dans les énergies renouvelables aux États-Unis.

Jefferies a déclaré qu'un tel revirement était peu probable. Elle s'attend à ce que l'administration Trump donne la priorité aux réductions d'impôts, notamment parce que certains partisans républicains souhaitent conserver les crédits IRA.

En Allemagne, les investisseurs sont également sur les dents. Les retards dans le financement gouvernemental promis pour l'industrie pourraient forcer le fabricant de panneaux solaires Meyer Burger à fermer son usine allemande déficitaire, à moins que Berlin ne tienne ses promesses.

Compte tenu de ces incertitudes, des gestionnaires de portefeuille tels qu'Andrea Scauri, de la société luxembourgeoise Lemanik, se tiennent à l'écart.

"Il y a encore beaucoup de dépréciations dans ces bilans qui n'ont pas été faites. D'éventuels événements exceptionnels pourraient obliger les entreprises à se recapitaliser", a-t-il déclaré.

Toutefois, M. Scauri a souligné que les fusions et les acquisitions pourraient rendre les énergies renouvelables plus intéressantes. Orsted est confronté à des questions sur la nécessité d'une augmentation de capital, et les médias allemands ont rapporté que le producteur d'électricité RWE avait étudié la possibilité d'un regroupement.

Le développeur danois de projets éoliens pourrait fournir des indices lors de la publication de ses résultats mercredi. Vestas publiera également ses résultats finaux ce jour-là, de même que Siemens Energy.

En décembre, les fonds d'investissement dans les énergies renouvelables ont enregistré un huitième mois de décollecte, les sorties du quatrième trimestre atteignant le chiffre record de 2,5 milliards de dollars, selon Lipper.

FÊTE DU NOUVEL AN

Mais il existe des moyens d'obtenir une exposition moins risquée. Les fonds diversifiés exposés aux entreprises d'efficacité énergétique pourraient être une option, a déclaré M. Alava de Nordea.

M. Guibout a déclaré que les investisseurs pourraient s'intéresser aux opérateurs de réseaux, tels que l'Italien Terna et l'Espagnol Iberdrola, dont l'activité réglementée est moins volatile que celle des pure players.

La plupart des investisseurs semblent s'accorder sur le fait que la forte sensibilité des valeurs énergétiques propres aux taux d'intérêt en fait un bon moyen de parier tactiquement sur les futures décisions de la Réserve fédérale.

Le secteur s'est redressé entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier lorsque les taux d'intérêt ont chuté, mais les banquiers centraux, en repoussant les attentes trop optimistes de réduction des taux, ont provoqué des prises de bénéfices.

Une enquête menée par Bank of America auprès de gestionnaires de fonds disposant de 589 milliards de dollars d'actifs a désigné les énergies renouvelables et les biotechnologies comme les principaux bénéficiaires des baisses de taux aux États-Unis.