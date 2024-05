Vestis Corporation est un fournisseur de location d'uniformes et de fournitures pour le lieu de travail aux États-Unis et au Canada. La société fournit des uniformes, des tapis, des serviettes, du linge de maison, des fournitures pour les toilettes, des fournitures de premiers soins, des produits de sécurité et d'autres fournitures pour le lieu de travail. La société propose également une gamme complète de programmes d'uniformes, des services de gestion des fournitures de toilettes et des produits de premiers secours et de sécurité, ainsi que des articles auxiliaires tels que des tapis de sol, des serviettes et du linge de maison. En outre, elle propose des vêtements et des fournitures de contrôle de la contamination qui aident les clients à maintenir des environnements contrôlés en salle blanche, couramment utilisés dans la fabrication d'électronique, de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux. Sa clientèle appartient à divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, l'hôtellerie, la vente au détail, l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, les soins de santé et l'industrie automobile. Ses clients sont aussi bien de petites entreprises familiales possédant un seul site que des sociétés et des franchises nationales possédant plusieurs sites.

Secteur Services à la personne