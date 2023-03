Le bénéfice annuel de Vesuvius augmente en raison de la hausse du chiffre d'affaires ; augmentation du dividende

(Alliance News) - Vesuvius PLC a annoncé jeudi une augmentation du versement annuel aux actionnaires, alors que le bénéfice et le chiffre d'affaires ont bondi au cours de l'année 2022, citant la différenciation technologique et sa stratégie de prix.

La société londonienne d'ingénierie des flux de métaux fondus a déclaré que le bénéfice avant impôts a bondi de 62% en 2022 pour atteindre 207 millions de GBP, contre 128 millions de GBP en 2021. Le chiffre d'affaires a grimpé de 25 %, passant de 1,64 milliard de GBP à 2,05 milliards de GBP.

La société a déclaré un dividende final de 15,75 pence, soit un dividende total pour 2022 de 22,25 pence, en hausse de 5,0 % par rapport à 21,2 pence.

Le président-directeur général, Patrick Andre, a déclaré : "Cette performance a été rendue possible par la différenciation technologique de nos produits et solutions, qui nous a permis de compenser simultanément toute l'inflation des coûts par des augmentations de prix et de gagner des parts de marché. Ces résultats records sont supérieurs à ceux jamais atteints avant la pandémie, malgré des volumes sensiblement inférieurs, tant dans la division Acier que dans la division Fonderie, car nos marchés finaux ne se sont pas totalement rétablis depuis cette période."

Vesuvius a ajouté que sa stratégie de prix a permis de récupérer entièrement les augmentations des coûts des intrants.

Pour l'avenir, Vesuvius prévoit que les résultats de 2023 seront conformes aux attentes internes. Au-delà de 2023, la société s'attend à un impact positif sur ses investissements dans la recherche et le développement, les initiatives de croissance à long terme et le développement de ses capacités dans les régions à croissance rapide, ce qui, selon elle, "se traduira par une croissance et une rentabilité accélérées".

Jeudi matin, à Londres, les actions de Vesuvius étaient en hausse de 3,7% à 438,60 pence chacune.

