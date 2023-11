Vesuvius plc se consacre à l'ingénierie et à la technologie de l'écoulement du métal en fusion, principalement au service des industries de l'acier et de la fonderie. Les secteurs de la société comprennent l'acier et la fonderie. La division Acier fonctionne selon trois lignes d'activité, Steel Flow Control, Advanced Refractories et Steel Sensors & Probes. L'unité Steel Flow Control fournit à l'industrie sidérurgique mondiale des produits céramiques consommables, des systèmes, de la robotique, des services numériques et des services techniques. L'unité Steel Advanced Refractories fournit des solutions à ses clients, notamment des matériaux réfractaires spécialisés, des technologies d'installation avancées (y compris des robots) et des lasers. Steel Sensors & Probes propose des capteurs de température, des sondes d'oxygène, d'hydrogène et de sublance, des échantillons d'oxyde de fer et de métal pour les industries de l'acier, de l'aluminium et de la fonderie. La division Fonderie développe de nouveaux produits de filtration, d'alimentation, de revêtement de moule et de traitement du métal en fusion pour soutenir la fabrication de métaux et de composants plus légers et plus performants.

Secteur Machines et équipements industriels