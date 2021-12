Vétoquinol SA : Toujours du potentiel 07/12/2021 | 08:47 Jordan Dufee 07/12/2021 | 08:47 achat En cours

Cours d'entrée : 131€ | Objectif : 145€ | Stop : 124€ | Potentiel : 10.69% Le titre Vétoquinol SA présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 145 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Données financières EUR USD CA 2021 524 M 591 M - Résultat net 2021 57,5 M 65,0 M - Tréso. nette 2021 42,9 M 48,4 M - PER 2021 26,7x Rendement 2021 0,59% Capitalisation 1 573 M 1 768 M - VE / CA 2021 2,92x VE / CA 2022 2,64x Nbr Employés 2 525 Flottant 32,6% Prochain événement sur VÉTOQUINOL SA 20/01/22 Année 2021 Publication évolution de l'activité Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 133,00 € Objectif de cours Moyen 148,12 € Ecart / Objectif Moyen 11,4% Dirigeants et Administrateurs Matthieu Frechin Chief Executive Officer & Non-Independent Director Régis Vimal du Monteil Group Director-Finance & Legal Affairs Étienne Frechin Chairman Hans Hollegien Group Director-Marketing & Medical Jean Deleforge Chief Scientific Officer