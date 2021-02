VETOQUINOL : REMPORTE LE PRIX ANIMAL PHARM DE LA MEILLEURE ENTREPRISE EUROPÉENNE 2020

La société a été sélectionnée grâce à son année exceptionnelle en 2020. Pour Animal Pharm, Vetoquinol a excellé financièrement et a diversifié son portefeuille de produits. De plus, sa performance a été d'autant plus remarquée l'année dernière du fait de la pandémie.



En 2020, le laboratoire Vetoquinol a réalisé un chiffre d'affaires de 427,5 millions d'euros, en hausse de 8,0% et a connu une croissance à deux chiffres hors effet de change. L'été dernier, Vetoquinol a acquis les familles de produits Profender® et Drontal® dans l'UE et au Royaume-Uni, confirmant son ambition de devenir un acteur majeur du marché des antiparasitaires en Europe. Aussi, la société a généré une croissance à la fois organique et externe sur tous ses territoires stratégiques.

De plus, Vetoquinol a réussi à atténuer l'impact de la situation sanitaire Covid-19 en préservant la santé et la sécurité de ses employés. Ainsi, l'entreprise a maintenu ses activités industrielles et a pu servir ses clients de manière continue en 2020.



Dirk Wuyts, Directeur Groupe Europe a déclaré: « Cette performance extraordinaire durant une année très difficile est le fruit d'un long chemin vers l'Excellence entamé il y a neuf ans. Je suis très reconnaissant à l'égard des équipes basées en Europe pour leur engagement et leur réussite. Être pleinement au service de nos clients était définitivement la bonne approche. »