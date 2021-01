VETOQUINOL : acquiert les droits australiens des familles de produits Drontal et Profender

Vetoquinol a acquis les droits australiens des familles de produits Drontal et Profender auprès d'Elanco Animal Health. Ces produits sont des médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on. Précédemment, en août 2020, Vetoquinol a acquis les familles de produits Profender et Drontal pour le marché européen et le Royaume-Uni en lien avec l'acquisition par Elanco des activités de santé animale de Bayer.



Matthieu Frechin, directeur général de Vetoquinol, a déclaré : " Nous sommes très heureux d'acquérir les gammes de produits Drontal et Profender pour le marché australien, l'un de nos pays stratégiques. L'acquisition de ces marques fortes pour le marché australien confirme notre ambition de devenir un acteur mondial majeur dans le segment des antiparasitaires. L'ajout de ces produits Essentiels dans notre portefeuille de produits en Australie va considérablement stimuler nos activités dans ce pays stratégique ".