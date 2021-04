VETOQUINOL : proche de son record après un exercice 2020 très solide

Vetoquinol progresse de 2,8% à 101,4 euros pour s'approcher de son sommet de 101,5 euros atteint lundi. Le laboratoire vétérinaire français a réalisé en 2020 des résultats en progression, soutenus par l'attention renouvelée, voire renforcée, des humains pour leurs animaux de compagnie en ces temps de pandémie. Le groupe profite également du développement de son exposition à l'International, soit en Europe mais également en Asie, dans le Pacifique, en Amérique du Nord et Latine.



En 2020, Vetoquinol a réalisé un résultat net de 19,2 millions d'euros, en baisse de 32,8% en raison de dépréciations d'actifs au Brésil.



Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions, indicateur de performance avancée du groupe, s'élève à 65,3 millions, en croissance de 33,5%.



Cette forte progression bénéficie de la baisse de certaines charges du fait du contexte sanitaire mais elle est pour l'essentiel la conséquence directe de l'augmentation de la part des Essentiels (les produits les plus rentables) dans l'activité du laboratoire qui représentent désormais plus de 50% du chiffre d'affaires.



Cette évolution permet à Vetoquinol d'atteindre le point d'inflexion qui était visé par la stratégie de focalisation sur les produits à valeur ajoutée engagée en 2011 et dont l'objectif était de générer une croissance supérieure ou égale à celle du marché et un niveau de rentabilité structurel supérieur au niveau historique.



Le résultat opérationnel courant enregistre une hausse de 22,4% à 56,2 millions. L'Ebitda atteint 83,9 millions, en progression de 28,2%.



Dans un marché mondial de la santé animale résilient, en croissance de l'ordre de 4 % en 2020, le laboratoire enregistre un chiffre d'affaires de 427,5 millions, en progression de 8% à données publiées et de 10,9% à changes constants.



L'activité des produits Essentiels s'élève à 220,6 millions, en croissance de 17,3 % à changes constants.



Pour l'exercice 2021 et sous réserve d'un règlement progressif de la crise sanitaire, Vetoquinol ambitionne une croissance de son activité tirée par le développement des Essentiels, et une croissance de sa rentabilité par rapport à 2020. Vetoquinol poursuivra par ailleurs l'intégration de Drontal et Profender en Europe et de ses extensions au Canada et en Australie.