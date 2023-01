Vetoquinol : A suivre aujourd'hui

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d’affaires de 540 millions d’euros pour l’exercice 2022, en progression de 3,6 % à données publiées et en repli de 0,8 % à changes constants. Le spécialiste de la santé animale souligne que les « produits essentiels » qui représentent 56,3 % des ventes du laboratoire en 2022, et le segment des animaux de compagnie « affichent des croissances en données publiées de 4,5 % et 9,1 % respectivement », relevant que « les activités les mieux orientées du laboratoire sont celles qui sont au cœur de son projet stratégique ».



Les ventes à destination des animaux de d'élevage s'établissent à 174 millions d'euros en baisse de 6,4 % à données publiées et de 10,9 % à taux de changes constants.



Les territoires stratégiques des Amériques et de l'Asie/Pacifique progressent à données publiées au 31 décembre 2022 de 11,3 % et de 9,6 % ; l'Europe recule de 3,6 % à données publiées.



" L'effet Covid-19 a entraîné une croissance exceptionnelle des marchés de la santé animale en 2020 et en 2021. Cette tendance à long terme demeure, malgré un marché moins bien orienté en 2022 " déclare Matthieu Frechin, Directeur général du laboratoire Vetoquinol.