Vetoquinol : CHIFFRE D'AFFAIRES 3E TRIMESTRE 2020 114,5 M* (+14,3%)

Le laboratoire vétérinaire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires au 3e trimestre 2020 de 114,5 M€, en progression de +14,3% à données publiées par rapport à la même période de l'exercice précédent. Tous les territoires de Vetoquinol affichent une dynamique soutenue avec des croissances organiques de +4%, +16% et +29% respectivement pour l'Europe, les Amériques et l'Asie Pacifique/reste du monde. Les taux de change ont eu un impact négatif sur le 3e trimestre 2020 de -4,6% (-4,6 M€), majoritairement sur le territoire des Amériques (Brésil et USA). Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires des produits Essentiels s'établit à 58,5 M€ (+26,8%), porté par une croissance organique de +13,6% ainsi que par la contribution des produits Profender® et Drontal® (+13,2%).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020, le niveau d'activité du laboratoire s'établit à 310,6 M€, en hausse de +9,4% à données publiées et de +11,5% à changes constants.



A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires des produits Essentiels « moteur » de la stratégie de Vetoquinol s'élève à 157,7 M€, en croissance de +16,2% à taux de changes constants. Les produits Essentiels représentent 50,8% des ventes du laboratoire sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020 (48,2% à fin septembre 2019).



Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie sont de 184,5 M€, en progression de +13,2% à changes constants.



Les ventes à destination des animaux de rente s'établissent à 126,2 M€ en hausse de +9,2% à changes constants.



Tous les territoires du Groupe progressent à fin septembre 2020 : +8,8% en Europe, +10,0% aux Amériques et +22,6% en Asie/Pacifique à changes constants.



Pandémie Covid-19, situation au 15 octobre 2020

1- Le laboratoire Vetoquinol continue de garantir la santé et la sécurité de ses employés tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières et la distanciation sociale. Le Groupe maintient la série de mesures mises en place conformément aux directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des mesures édictées par les gouvernements dans les pays où Vetoquinol est présent.

2- A date, dans le contexte actuel, l'activité du Groupe se poursuit globalement avec un impact notamment limité sur les activités industrielles et de recherche.

3- Le Groupe a maintenu sa cellule de crise active pour assurer l'agilité et la réactivité du laboratoire face à cette pandémie.



Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol, a déclaré : « Je suis fier du travail réalisé par nos équipes au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2020. Malgré les effets négatifs de la crise sanitaire exceptionnelle et inédite de la Covid-19, nous avons réussi à poursuivre le déploiement de notre plan stratégique, soutenu par la dynamique de notre portefeuille de produits Essentiels, les croissances externes, nos initiatives d'économie et l'engagement continu de tous les collaborateurs de notre laboratoire. Avec l'acquisition des produits Profender® et Drontal®, nous avons franchi une étape importante dans l'exécution de notre stratégie et le début de leur intégration dans notre portefeuille d'Essentiels se passe conformémemt à nos prévisions. Nous travaillons tous ensemble à la réalisation de nos perspectives de croissance pour l'année 2020 et au-delà. »