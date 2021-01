Vetoquinol : ORION ANIMAL HEALTH ET VETOQUINOL ÉLARGISSENT LEUR COLLABORATION - VETOQUINOL DISTRIBUERA CLEVOR® D'ORION AUX ÉTATS-UNIS ET ORION DISTRIBUERA LES PRODUITS DRONTAL® ET PROFENDER® EN FINLANDE, HONGRIE ET ROUMANIE

Orion Animal Health et Vetoquinol étendent leur collaboration avec de nouveaux accords de distribution.

La Food and Drug Administration américaine (FDA) a validé en juin 2020 la dernière innovation d'Orion, Clevor®, un collyre indiqué pour l'induction des vomissements chez les chiens. Selon les termes de l'accord, Vetoquinol (Paris:VETO) commercialisera Clevor® (ropinirole) aux États-Unis.

Le 1er août 2020, Vetoquinol a acquis les produits Drontal® et Profender® pour l’Union européenne et le Royaume-Uni. À compter du 1er janvier 2021, Orion commercialisera les produits Drontal® et Profender® de Vetoquinol en Finlande, en Hongrie et en Roumanie. Les produits Drontal® et Profender® sont des médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on.

Ces nouveaux accords de distribution renforcent la collaboration actuelle entre les deux sociétés ; Vetoquinol distribue en effet depuis février 2015 les produits sédatifs d'Orion Animal Health dans plusieurs pays européens.

« Je suis très heureux d'étendre notre collaboration fructueuse avec Vetoquinol et d'avoir un partenaire de confiance pour distribuer Clevor®, la dernière innovation d'Orion Animal Health aux États-Unis. Il est également important pour nous de pouvoir continuer à vendre Drontal® et Profender® sur notre marché national, la Finlande, et d'étendre la distribution à la Hongrie et à la Roumanie », a déclaré Niclas Lindstedt, Vice-président d'Orion Animal Health.

« Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat avec Orion. Nos gammes de produits Drontal® et Profender® bénéficieront d'un réseau de distribution efficace en Finlande, en Hongrie et en Roumanie. De plus, Vetoquinol est fier d'être le laboratoire vétérinaire choisi par Orion pour développer Clevor® (ropinirole), un médicament innovant, aux États-Unis. C'est une nouvelle étape dans notre coopération qui démontre les fortes capacités commerciales et l'expertise de Vetoquinol sur ce marché clé », a indiqué Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2020, le 21 janvier 2021 après fermeture de la Bourse

À PROPOS D’ORION

Orion est une entreprise pharmaceutique finlandaise opérant à l'échelle mondiale - un bâtisseur de bien-être. Orion développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire ainsi que des principes actifs pharmaceutiques. L'entreprise développe en permanence de nouveaux médicaments et de nouvelles méthodes de traitement. Les principaux domaines thérapeutiques de la R&D pharmaceutique d'Orion sont les troubles neurologiques, l'oncologie, les maladies rares du patrimoine finlandais et les maladies respiratoires pour lesquelles Orion développe des médicaments pulmonaires inhalés dans le cadre du portefeuille de dispositifs Easyhaler®. Le chiffre d'affaires d'Orion en 2019 s’est élevé à 1 051 millions d'euros et la société comptait environ 3 300 employés à la fin de l'année. Les actions A et B d'Orion sont cotées au Nasdaq d’Helsinki.

À PROPOS DE VETOQUINOL

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 30 juin 2020, Vetoquinol emploie 2 401 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).

