Vetoquinol : RNPG plus que triplé en 2021

Vetoquinol publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe (RNPG) plus que triplé (+226,9%) à 63 millions d'euros et un ROC avant amortissement des actifs issus d'acquisitions en progression de 54,5% à 101 millions.



Le laboratoire de santé animale a enregistré un chiffre d'affaires de 521 millions d'euros, en progression de 21,9% (+22,3% à changes constants), dont une activité des produits essentiels à 296 millions, en croissance de 33,3% à taux de changes constants.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,80 euro par action. Le groupe prévient que les tensions économiques issues de la guerre en Ukraine l'exposent aux risques d'inflation des coûts d'achat des matières premières, de l'énergie et des flux logistiques.



