Vetoquinol : acquisition de Profender et Drontal finalisée

02/09/2020 | 08:52

Vetoquinol confirme l'acquisition des droits en Europe et au Royaume-Uni des familles de produits Profender et Drontal, opération liée au rachat par Elanco de Bayer AG Animal Health, rachat qui a été finalisé le 1er août dernier.



Profender et Drontal sont des médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on. Vetoquinol a acquis ces produits, la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits pour l'Europe et le Royaume-Uni.



'Ces deux gammes vont nous permettre d'accroître significativement notre part de marché et notre visibilité dans le segment des antiparasitaires, l'un de nos domaines thérapeutiques stratégiques', commente le directeur général Matthieu Frechin.



