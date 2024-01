Vetoquinol : baisse de 2% du CA annuel

Vetoquinol annonce pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires à 529 millions d'euros, en baisse de 1,9% en données publiées et stable à changes constants, dont une activité des produits essentiels à 313 millions (+2,9% en publié et +4,5% à changes constants).



Le bon niveau d'activité du second semestre 2023, en croissance à changes constants de 4,5%, a effacé un premier semestre perturbé par des phénomènes conjoncturels et notamment l'incidence du changement d'ERP au deuxième trimestre.



'Nous poursuivons activement la mise en oeuvre de notre stratégie et notamment notre ambitieux programme en matière d'innovation, d'enregistrement et de lancement de produits essentiels', commente Matthieu Frechin, le PDG du laboratoire de santé animale.



