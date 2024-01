Vetoquinol : chute après la forte hausse de ces trois derniers mois

Vetoquinol est lanterne rouge du marché SRD ce jeudi chutant de 6,07% à 102,20 euros, après la présentation d’un chiffre d’affaires 2023 légèrement sous les attentes. Sur 3 mois, l'action gagne cependant encore 29%. Plusieurs analystes ont abaissé leur recommandation, dont Stifel passé d'Acheter à Conserver, avec cependant un objectif de cours relevé de 101 à 104 euros. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est 4% sous ses prévisions et le titre n'offre plus de potentiel de hausse après sa surperformance des derniers mois.



Le laboratoire vétérinaire précise que "le bon niveau d'activité du 2e semestre 2023, en croissance à changes constants de 4,5%, a effacé un premier semestre perturbé par des phénomènes conjoncturels". TP Icap Midcap reste à l'achat avec un objectif de cours de 114 euros.



Le chiffre d'affaires annuel ressort à 529 millions d'euros, stable à changes constants et en baisse de 1,9% en données publiées



"La normalisation du marché s'illustre" au second semestre pour Vetoquinol, et "devrait se prolonger en 2024 permettant l'expression du levier opérationnel lequel bénéficie également de la stratégie de focalisation" annonce TP Icap Midcap. Il table sur un chiffre d'affaires en croissance de 5% et sur une marge avant AAA de 16,9%



Stifel a réduit pour sa part sa prévision de bénéfice par action 2024 de 1%, invoquant " les commentaires des pairs sur le pouvoir de fixation des prix, actuellement sous pression dans le secteur ".