Vetoquinol : finalise l'acquisition des produits Profender® et Drontal®

Regulatory News:

Vetoquinol (Paris:VETO) confirme l'acquisition des droits en Europe et au Royaume-Uni des familles de produits Profender® et Drontal®. Cette acquisition a été finalisée le 1er août 2020.

Vetoquinol a acquis les produits Profender® et Drontal®, la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits actuellement détenus par Bayer AG Animal Health pour l’Europe et le Royaume-Uni. Profender® et Drontal® sont des médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on.

L’achat de Profender® et Drontal® par Vetoquinol est lié à l'acquisition par Elanco de Bayer AG Animal Health, acquisition qui a été finalisée le 1er août 2020.

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’avoir finalisé l’acquisition des gammes de produits Profender® et Drontal®. Ces deux gammes s’inscrivent parfaitement dans notre stratégie ; elles vont nous permettre d’accroître significativement notre part de marché et notre visibilité dans le segment des antiparasitaires, l'un de nos domaines thérapeutiques stratégiques. D'autre part, les produits Profender® et Drontal® renforcent notre portefeuille d’Essentiels, moteurs de notre croissance. Je suis fier de nos équipes qui ont permis de mener à bien cette opération de croissance externe, malgré le contexte compliqué que la crise sanitaire nous a imposé. »

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du T3 2020, le 15 octobre 2020 après clôture de la bourse

