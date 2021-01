Vetoquinol : le CA a progressé de 8% en 2020

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 427,5 ME pour l'exercice 2020, en progression de +8% à données publiées et de +10,9% à changes constants.



L'activité des produits Essentiels s'élève à 220,6 ME, en croissance de +17,3% à taux de changes constants, portée par le développement solide du portefeuille existant (+8,1%) et par la contribution des produits Drontal et Profender.



Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie (256,7 ME) progressent de +13,5% à données publiées tandis que les ventes à destination des animaux de rente s'établissent à 170,7 ME en hausse de +5,3% à taux de changes constants et stables, +0,6%, à données publiées.



Tous les territoires stratégiques du laboratoire progressent à changes constants au 31 décembre 2020 : +13,2% en Europe, +5,0% aux Amériques et +17,4% en Asie/Pacifique.



