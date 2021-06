Vetoquinol : Innovation – Une nouvelle thérapie par la lumière soutient la récupération de la peau chez les animaux de compagnie

Pour une récupération plus rapide de la peau chez les chiens et les chats, Vetoquinol lance un nouveau dispositif médical qui fait briller une lumière sur les combats dermatologiques des animaux de compagnie : Phovia . Ce produit innovant a été lancé en Italie à la mi-mai et sera suivi par des lancements dans la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), la France et la zone ibérique (Espagne et Portugal), en juin.

Utilisant une application lumineuse en clinique, non invasive, ce nouveau produit est destiné à améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie par une régénération cutanée accélérée. Ce geste va devenir le nouveau mode de gestion des infections cutanées et l'ambition de Vetoquinol est de devenir le nouveau standard de gestion des infections cutanées localisées et des plaies.



Les désordres cutanés comptent pour plus de 36% des problèmes vétérinaires, et pour les propriétaires d'animaux qui préfèrent une alternative à de longs traitements, Phovia est une solution idéale, permettant de diviser le temps de traitement par deux. En plus, c'est une approche très sûre, sans effets indésirables en liaison avec une durée plus courte des traitements et un risque diminué de résistance microbienne.





La cerise sur le gâteau ? C'est sans douleur et sans contrainte !



Le système innovant Phovia utilise un gel chromophore unique, appliqué sur la peau. Lorsqu'il est activé par une lumière LED bleue issue de la lampe associée, les chromophores qu'il contient libèrent une Energie de Lumière Fluorescente (ELF) polychromatique. Alors que la plupart des systèmes de thérapies lumineuses sont limitées à une unique longueur d'onde, pénétrant au mieux un seul niveau de la peau, les chromophores Phovia libèrent l'ELF à de nombreuses longueurs d'ondes, apportant simultanément de multiples réponses cellulaires bénéfiques.



Les effets qui en résultent incluent une diminution de l'inflammation, une prolifération accélérée des fibroblastes dermiques, une synthèse accrue de collagène, et une stimulation de l'angiogenèse, d'où une réparation plus rapide de peau endommagée. Une littérature abondante montre que l'ELF peut accélérer la cicatrisation de manifestations cutanées et de plaies aiguës ou chroniques.



La préparation de ce lancement a démarré il y a 18 mois avec la mise en place d'un plan de pré-lancement significatif : un recrutement d'investigateurs dans un essai massif destiné à mieux connaître les vertus de Phovia et obtenir une série de cas cliniques sur d'autres maladies et espèces.



Pourquoi un tel pré-lancement ? Phovia change totalement la gestion des infections cutanées et des plaies, aussi nous voulions obtenir des feedbacks et une adhésion des Leaders d'Opinion et des spécialistes. En fournissant lampes et kits de gels à la majorité des spécialistes européens, nous recrutons nos ambassadeurs qui seront nos porte-parole pour convaincre les vétérinaires généralistes via des conférences, des témoignages, des cas pratiques, etc.

Une équipe de lancement Phovia (incluant des marketeurs d'Europe et d'Amérique du Nord) a profité également de cette période de pré-lancement pour mieux connaître les attentes de nos clients et leurs difficultés en dermatologie : ils passèrent du temps en clinique pour définir un positionnement centré client pour Phovia. Cette approche a permis également de définir la campagne de communication et la boîte à outils de lancement associée.



Un autre sujet a été l'approvisionnement de nos marchés en produit pour le lancement : une équipe dédiée DIQ a travaillé très dur avec nos fabricants externes (pour la lampe et le gel), et a découvert un nouvel univers : celui de la production de dispositif médical.

Maintenant, c'est le tour de nos équipes commerciales de transformer l'essai en succès avec le support d'ambassadeurs très convaincus et d'équipes marketing agiles. Le potentiel de cette nouvelle innovation Vetoquinol est très élevé, Phovia est destiné à devenir l'une de nos 5 premières marques globales dès 2022.