Vetoquinol : RÉSULTATS ANNUELS 2020

Chiffre d'affaires 2020 : 427,5 M€ (+8,0 % à données publiées) ROC avant amortissement des actifs issus d'acquisitions : 65,3 M€ (+33,5 %) Résultat net part du Groupe : 19,2 M€ (4,5 % du CA) Cash-flow : 92,2 M€

Matthieu Frechin, Directeur général du laboratoire Vetoquinol, a déclaré : « Les bons résultats de l'exercice 2020 sont la conséquence directe de la réussite de notre repositionnement stratégique décidé en 2011 et mis en oeuvre par nos équipes au travers des deux derniers plans stratégiques. Ils ont permis de repositionner notre laboratoire vétérinaire sur des produits à valeur ajoutée et de nous faire passer en dix ans d'un groupe européen leader sur les anti-infectieux à un groupe mondial disposant d'un portefeuille diversifié de produits Essentiels sur des marchés internationaux focalisés. Cette dynamique de croissance sera poursuivie et renforcée dans les années à venir ».

Dans un marché mondial de la santé animale résilient, en croissance de l'ordre de 4 % en 2020, le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 427,5 M€, pour l'exercice 2020, en progression de +8,0 % à données publiées et de +10,9 % à changes constants.



À fin décembre 2020, l'activité des produits Essentiels s'élève à 220,6 M€, en croissance de +17,3 % à changes constants. La forte dynamique des produits Essentiels est portée par le développement du portefeuille existant (+8,1 %) et par la contribution des produits Drontal® et Profender®, acquis le 1er août 2020. Elle confirme, dans un environnement complexe, la solidité et la performance du modèle construit par Vetoquinol. Les produits Essentiels représentent 51,6 % des ventes du laboratoire de l'exercice 2020 contre 48,1 % à fin décembre 2019.



Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie (256,7 M€) représentent 60 % des ventes totales du laboratoire. Les ventes à destination des animaux de rente s'établissent à 170,8 M€.



Au 31 décembre 2020, tous les territoires stratégiques du laboratoire progressent à changes constants : +13,2 % en Europe, +5,0 % aux Amériques et +17,4 % en Asie/Pacifique.



Au titre de l'exercice 2020, les impacts de change ont été de -11,6 M€ (-2,9 %), en lien avec la chute du Real brésilien (-33 %), la baisse de la Roupie indienne, du dollar américain et du dollar canadien.

La marge sur achats consommés à 70,0 % est en progression de 1,4 point par rapport à l'exercice précédent. Elle prend en compte un impact de change négatif de -6,8 M€, une activité industrielle soutenue, et l'impact de l'acquisition au 1er août 2020 des produits Drontal® et Profender®.



Le Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions, indicateur de performance avancée du Groupe Vetoquinol, s'élève à 65,3 M€, en croissance de +33,5 % pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, contre 48,9 M€ à fin 2019. Cette forte progression bénéficie de la baisse de certaines charges du fait du contexte sanitaire mais elle est pour l'essentiel la conséquence directe de l'augmentation de la part des Essentiels dans l'activité du laboratoire qui représentent désormais plus de 50% du chiffre d'affaires. Cette évolution permet à Vetoquinol d'atteindre le point d'inflexion qui était visé par la stratégie de focalisation sur les produits à valeur ajoutée engagée en 2011 et dont l'objectif était de générer une croissance supérieure ou égale à celle du marché et un niveau de rentabilité structurel supérieur au niveau historique.



Les amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions s'élèvent à 9,1 M€ (2019 : 3,0 M€). Ce montant intègre les amortissements relatifs aux actifs incorporels reconnus lors des acquisitions des produits Drontal® et Profender® et de la société Clarion au Brésil.



Le Résultat opérationnel courant du Groupe enregistre une hausse de +22,4 % et s'élève à 56,2 M€ contre 45,9 M€ pour l'année 2019.



Au titre de l'exercice 2020, Vetoquinol a enregistré des charges non récurrentes pour un montant de 19,1 M€ dont 15 M€ au titre de la dépréciation d'une partie du goodwill brésilien. La montée en puissance de Vetoquinol au Brésil, 3e marché mondial de la santé animale, est réelle mais plus lente que prévue. Ce retard provient essentiellement des délais nécessaires pour lancer de nouveaux produits sur le marché. Cela se traduit par une structure de coûts trop élevée par rapport au niveau d'activité. Plusieurs dispositions ont été prises dès 2020 pour remédier à cette situation, notamment sur le plan industriel (fermeture d'un site) et pour accélérer le lancement des gammes. Vetoquinol se donne cinq ans pour atteindre la taille critique et aligner les performances du Brésil sur celles du groupe.



Le taux d'impôt apparent s'établit à 30,4 % (retraité de la comptabilisation de la charge liée aux dépréciations des Goodwill).



L'EBITDA s'établit à 83,9 M€, en progression de +18,5 M€.

Le Résultat net du laboratoire Vetoquinol s'établit à 19,2 M€ contre 28,2 M€ pour l'exercice 2019 du fait de la prise en compte des éléments non récurrents à hauteur de 19,1 M€.



La génération de cashflow a fortement progressé en 2020 : 92,2 M€ vs. 52 M€ en 2019. Vetoquinol a généré au cours du 2nd semestre 2020 plus de cash-flow qu'au cours des 12 mois de l'exercice 2019. Le Gearing s'établit à -1,2 % des capitaux propres et la position globale nette de trésorerie est positive de 4,6 M€ à fin décembre 2020.



Cette solide génération de cash-flow, associée à l'expérience acquise par les équipes internes en matière de croissance externe de taille significative, donnent à Vetoquinol les moyens de poursuivre activement sa stratégie de croissance hybride alliant développement de son portefeuille existant, lancement de nouveaux produits et acquisitions.



Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2021 le versement d'un dividende de 0,50 € par action.



Un business model résilient dans un contexte sanitaire inédit

Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, la forte mobilisation des équipes de Vetoquinol lui a permis de faire preuve de l'agilité et de la flexibilité nécessaires pour maintenir un niveau d'activité élevé, poursuivre ses projets de développement et continuer à servir ses clients sans interruption pendant toute l'année 2020, tout en garantissant la sécurité et la santé de ses collaborateurs.

Vetoquinol sort renforcé de cette crise sanitaire et poursuit son développement en ce début d'exercice 2021, tout en maintenant les gestes barrières et la distanciation sociale. Il continuera d'informer régulièrement ses parties prenantes de l'impact de l'évolution de la pandémie de la Covid-19 sur son activité.



Pour l'exercice 2021 et sous réserve d'un règlement progressif de la crise sanitaire, Vetoquinol ambitionne une croissance de son activité tirée par le développement des Essentiels, et une croissance de sa rentabilité par rapport à 2020. Vetoquinol poursuivra par ailleurs l'intégration de Drontal® et Profender® en Europe et de ses extensions au Canada et en Australie.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ



Les travaux d'audit sont en cours de finalisation à la date de la publication de ce communiqué.

RÉCONCILIATION DE L'EBITDA





INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

La direction du Groupe Vetoquinol estime que ces indicateurs non définis par les normes IFRS fournissent des informations supplémentaires qui sont pertinentes pour les actionnaires dans leur analyse des tendances sous-jacentes, de la performance et de la position financière du Groupe. Ces indicateurs sont utilisés pour l'analyse des performances par le Management.



Produits Essentiels : Les produits dits Essentiels sont des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux commercialisés par le Groupe Vetoquinol. Ce sont des produits leaders ou avec le potentiel pour le devenir et qui répondent à des besoins quotidiens des vétérinaires dans le segment des animaux de rente ou dans le segment des animaux de compagnie. Ces produits ont une vocation à être commercialisés mondialement et leur effet de taille améliore leur performance économique.



Taux de change constant : Le terme à « taux de change constant » correspond au fait d'appliquer les taux de change de la période précédente sur l'exercice actuel, toutes choses restant égales par ailleurs.



Croissance organique : La croissance organique désigne la croissance du chiffre d'affaires de Vetoquinol liée à une augmentation de ses ventes en volume et/ou en prix de l'exercice N comparée à l'exercice N-1, à taux et périmètre constant.



Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions : Cet indicateur permet d'isoler les impacts non cash des amortissements comptabilisés sur les actifs incorporels en lien avec des opérations de croissance externe.



Trésorerie nette : La trésorerie nette correspond à la trésorerie et équivalents de trésorerie diminuée des concours bancaires courants et des dettes bancaires, ce, en conformité avec la norme IFRS 16.