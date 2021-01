Vetoquinol : rachat de Drontal et Profender pour l'Australie

Vetoquinol annonce l'acquisition des droits australiens des familles de produits Drontal et Profender, médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on, auprès d'Elanco Animal Health.



Précédemment, en août 2020, le laboratoire de santé animale a acquis les familles de produits Profender et Drontal pour le marché européen et le Royaume-Uni en lien avec l'acquisition par Elanco des activités de santé animale de Bayer.



