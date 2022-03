Malgré des ventes en hausse, Vetropack voit son bénéfice net chuter

Zurich (awp) - Tirant profit de la reprise de la demande, Vetropack a accru ses ventes l'an dernier. En revanche, en dépit de revenus record, le fabricant valdo-zurichois d'emballages en verre a vu son bénéfice net fléchir de 21,3% au regard de 2020 à 63,8 millions de francs suisses, sous l'effet notamment de l'appréciation du franc.

Dans un communiqué diffusé mardi, le groupe établi à Saint-Prex et Bülach note que le résultat net de 2020 avait bénéficié d'un apport de 9,1 millions de francs suisses provenant de la cession d'immeubles. La marge bénéficiaire s'est elle contractée 7,8%, contre 12,3% douze mois auparavant. Touché par le renchérissement du franc en fin d'exercice, Vetropack ajoute avoir subi des pertes de change à hauteur de 5,8 millions.

Au niveau opérationnel, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est hissé à 81,6 millions de francs suisses, 7,2% de plus que les 76,1 millions dégagés en2 2020. Les hausses de prix intervenues au 2e semestre, notamment ceux de l'énergie, des matières premières, des emballages et des transports ont toutefois pesé sur la performance, ces augmentations n'ayant été répercutées aux clients que de manière partielle.

Les ventes ont quant à elles bondi de 23,2% à un montant inédit de 8116,5 millions de francs suisses, porté par la vive demande d'emballages en verre dans toute l'Europe, alors que l'activité de production du groupe n'a guère souffert des effets de la pandémie de coronavirus. La filiale acquise en Moldavie en décembre 2020 a contribué à hauteur de 6,9% à l'augmentation du chiffre d'affaires.

Lors de la prochaine assemblée générale, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende inchangé de 1,30 franc par action nominative A et de 0,26 franc par titre nominatif B.

Alors que les ventes ont dépassé les attentes des analystes, l'Ebit et le bénéfice net se sont révélés inférieurs aux anticipations. Sondés par AWP, les experts avaient prévu des revenus de 798,8 millions de francs suisses, un Ebit de 82 millions et un résultat net de 67,4 millions.

Evoquant l'exercice en cours, Vetropack anticipe un tassement de son chiffre d'affaires de 10%, malgré une demande toujours importante. Le repli reflète la fermeture de l'usine ukrainienne de Gostomel, laquelle a été touchée dans le cadre de l'invasion du pays par la Russie. Le site restera fermé pour l'ensemble de l'année. Bénéfice net et Ebit s'inscriront aussi en baisse.

vj/ol