Dans un environnement de marché toujours tendu et volatile, le groupe Vetropack affiche un bilan positif pour le premier semestre 2023: au cours des six premiers mois de cette année, nous avons augmenté nos recettes nettes de 9,9 pour cent (13,9 pour cent après correction des variations de change) résultant des livraisons et des prestations, lesquelles s'élèvent à CHF 477,9 millions (année précédente: CHF 435,0 millions). L'EBIT consolidé a augmenté pour s'établir à CHF 70,1 millions (année précédente: CHF 48,3 millions). Après une année 2022 fortement marquée par la guerre en Ukraine, Vetropack se trouve ainsi à nouveau sur la voie de la croissance avec des produits innovants et des usines ultramodernes comme moteurs essentiels de notre activité commerciale.

Il y a quelques mois encore, personne n'aurait cru cela possible: fin mai, nous avons pourtant amorcé une reprise de la production dans notre usine ukrainienne de Gostomel, à proximité de Kiev. Le site ayant été fortement endommagé dès les premières semaines de la guerre en 2022 par des attaques militaires russes, nous avons longtemps pensé que nous ne pourrions pas remettre en service les bassins de fusion. Aujourd'hui, Vetropack Gostomel est ainsi devenu à la fois un signe d'espoir pour nos collègues ukrainiens et un signe de résilience pour l'ensemble du groupe Vetropack.

Les grandes compétences de notre personnel sur nos neuf sites nous a, dans une large mesure, permis de faire face aux conditions de marché difficiles. Avec 2,27 milliards d'unités, les ventes de verre d'emballage sont toutefois inférieures à celles du premier semestre 2022 (2,69 milliards d'unités) et donc à nos attentes. Cette baisse est due, à plusieurs facteurs: au quatrième trimestre 2022, nous avions enregistré des ventes exceptionnellement élevées, et les entrepôts de nos clients se sont trouvés pleins. En outre, nous avions bénéficié, au premier trimestre de l'année précédente, d'un effet de rattrapage après la pandémie de COVID, alors que cette année, le changement de comportement des consommateurs finaux notamment dû à l'inflation, a eu un impact négatif sur nos marchés.

Malgré cet environnement de marché difficile, le groupe Vetropack est parvenu à réaliser au premier semestre des recettes nettes de l'ordre de CHF 477,9 millions, Cela représente une hausse de CHF 42,9 millions, soit 9,9 pour cent, par rapport à l'année précédente.

Après un an et demi de travaux, nous avons pu commencer en mai la chauffe de deux bassins de fusion de la nouvelle usine de Boffalora sopra Ticino située en Italie. Notre groupe a investi plus de CHF 400 millions dans cette usine du futur.

Une fois les huit lignes de production entièrement opérationnelles, la nouvelle usine permettra une augmentation de la capacité de production de près de 70 pour cent par rapport à notre usine de Trezzano. Les technologies intelligentes dans lesquelles nous avons investi offriront par ailleurs une plus grande flexibilité dans la production notamment, pour des articles «semi-spéciaux», (des emballages spéciaux conçus en petits lots). Par ailleurs, le site vise une production nettement plus économe en ressources et plus durable: l'eau utilisée pour la fabrication et la chaleur dégagée par les bassins de fusion sont réutilisés autant que possible grâce à des systèmes de recyclage fermés et les émissions rejetées sont fortement réduites grâce à un système de filtration ultramoderne.

Nous prévoyons également une évolution positive au second semestre. Ces dernières années, notre groupe a mis en œuvre des développements importants dans le cadre de notre stratégie 2030, dont nous profitons maintenant. Nous abordons donc le second semestre avec confiance et prévoyons une légère augmentation des ventes par rapport au premier semestre. Nous réagirons à l'évolution du marché en adaptant nos capacités et en anticipant certains projets d'optimisation en attente. La demande reste élevée, en particulier pour le verre blanc, et nous pourrons encore mieux y répondre à partir du troisième trimestre grâce aux nouvelles capacités de production créées dans notre usine italienne.

Malgré un environnement qui reste complexe et qui se caractérise par des coûts énergétiques élevés, par une inflation associée à une baisse du pouvoir d'achat, ainsi que par les coûts de démarrage de notre nouvelle usine en Italie, nous prévoyons pour l'exercice 2023 une marge EBIT qui restera inférieure à celle du premier semestre, mais toujours à deux chiffres. Après les crises de 2022 et les dépenses exceptionnelles qui en ont résulté, nous prévoyons un résultat consolidé du groupe nettement plus élevé en 2023.

