Vetropack : Annonce ad hoc conformément à l'art. 53 du Règlement de cotation – Un bénéfice net de CHF 40,7 millions malgré un contexte difficile

Vetropack permet de consommer des aliments et des boissons de manière sûre, élégante et responsable. Le verre est pour nous la solution d'emballage la plus durable et le matériau parfait pour les emballages alimentaires. Avec notre approche globale Service plus, nous aidons notre clientèle à optimiser leur chaîne de valeur et garantissons ainsi la sécurité des consommateurs. Nous développons avec nos partenaires une collaboration étroite et à long terme. Notre approche de la responsabilité environnementale et de la rentabilité se caractérise par la recherche d'une empreinte carbone minimale tout au long de la chaîne d'approvisionnement et par un engagement en faveur du recyclage, élément clé de l'optimisation du cycle de vie des produits.

Le groupe Vetropack est l'un des principaux fabricants européens d'emballages en verre destinés à l'industrie des aliments et des boissons. Il emploie près de 4 000 collaborateurs et a réalisé un produit net de 899,4 millions de francs suisses en 2022. Vetropack dispose d'usines de production ultramodernes et de bureaux de vente et de distribution en Suisse, en Autriche, en République tchèque, en Croatie, en Slovaquie, en Ukraine, en Italie, en République de Moldavie et en Roumanie.