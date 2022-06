Vetropack : Annonce ad hoc conformément à l'art. 53 du Règlement de cotation – Vetropack reporte la mise en service de l'usine italienne

Bülach, le 22 juin 2022 - Vetropack Holding SA, l'un des principaux fabricants d'emballages en verre en Europe, a annoncé aujourd'hui que la mise en service de sa nouvelle usine, située à proximité de Milan, serait probablement reportée au deuxième trimestre 2023. Ce report s'explique notamment par des retards dans les chaînes d'approvisionnement des matériaux de construction. La capacité de livraison vis-à-vis des clients est toutefois garantie. En raison de la prolongation de la durée du projet et de la hausse considérable des prix des matières premières et de l'énergie, le groupe prévoit en outre des coûts supplémentaires importants.

«Il semble de plus en plus évident que la construction de notre nouvelle usine en Italie ne pourra pas être achevée dans le respect des délais et du budget initialement prévus», déclare Johann Reiter, CEO de Vetropack Holding SA. «En dépit de ce report, nous allons tout mettre en œuvre pour achever la construction de la nouvelle usine: le marché italien est très important pour nous et joue, avec ses nombreuses marques mondiales, un rôle central dans notre stratégie.»

Plusieurs facteurs ont été à l'origine du report de la mise en service: les procédures officielles ont notamment entraîné d'importants retards. À cela s'ajoutent des pénuries liées au marché dans les chaînes d'approvisionnement des bâtiments neufs, qui ont à leur tour entraîné des retards dans le projet.

«En tant qu'entreprise, nous avons peu d'influence sur ces facteurs, voire aucune», ajoute Johann Reiter. «Nous nous sommes toutefois organisés de manière à pouvoir réagir rapidement à ces changements et ainsi garantir nos livraisons aux clients. La prolongation de la durée du projet a malgré tout un impact négatif sur les coûts: les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, mais aussi la hausse considérable des prix des matières premières et de l'énergie, vont également entraîner des coûts supplémentaires. Le budget prévu ne pourra donc pas être respecté et devrait dépasser les 400 millions d'euros. Le financement du projet est dans tous les cas assuré.»

«Nous sommes convaincus que les coûts supplémentaires pourront à court terme être amortis par la nouvelle usine», assure Johann Reiter. «Le choix du site de Boffalora et l'investissement dans ce nouveau projet restent pertinents. Il s'agira d'une production ultramoderne et très performante qui nous ouvrira de nouvelles possibilités de croissance sur le marché italien et les marchés limitrophes.»

La filiale Vetropack Italia S.r.l. fait partie du groupe Vetropack depuis 2015. Son histoire dans la fabrication du verre remonte toutefois à 1960. L'actuel site de Trezzano sul Naviglio n'étant depuis longtemps plus en mesure de répondre aux objectifs ambitieux de Vetropack, notamment en termes de qualité et de durabilité, le groupe a décidé de construire un nouveau site de construction à Boffalora sopra Ticino, à proximité de Milan. Ce dernier garantira à l'avenir une production à la fois plus flexible, plus personnalisée et plus respectueuse des ressources. Situé sur le terrain d'une ancienne usine de papier, le site de fabrication s'étendra sur une superficie de 347'000 mètres carrés.

Le groupe Vetropack est l'un des plus grands fabricants européens de verre d'emballage destiné à l'industrie des boissons et des produits alimentaires. Il dispose d'usines de production ultramodernes et de bureaux de vente et de distribution en Suisse, en Autriche, en République tchèque, en Croatie, en Slovaquie, en Roumanie, en Ukraine, en Italie et en République de Moldavie.